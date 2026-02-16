Отиде си легендарен холивудски актьор (ВИДЕО)

Робърт Дювал, който изигра емблематични роли в киното, си отиде на 95-годишна възраст. Сред най-известните му превъплащения са в „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“. Смъртта на емблематичния актьор беше обявена в понеделник от съпругата му Лусиана Дювал. „Вчера се сбогувахме с моя любим съпруг, скъп приятел и един от най-великите актьори на нашето време. Боб почина спокойно у дома“, написа тя.

„За света той беше носител на награда „Оскар“ актьор, режисьор, разказвач. За мен той беше просто всичко“, каза Лучана Дювал. „Страстта му към професията можеше да се сравни само с дълбоката му любов към героите, вкусната храна и това да бъде съдия“, добави съпругата му.

Робърт Дювал печели „Оскар“ за най-добър актьор и е номиниран още шест пъти за отличието. През шестте десетилетия дълга кариера той блести както в главни, така и във второстепенни роли и в крайна сметка става режисьор. Дювал печели наградата си „Оскар“ през 1983 г. за ролята си на излязъл от мода кънтри певец в „Tender Mercies“.

Сред най-запомнящите се негови герои са тихият, лоялен гангстерски съветник Том Хаген в първите две части на „Кръстникът“, както и маниакалният подполковник Уилям Килгор в епоса на Франсис Форд Копола от 1979 г. за войната във Виетнам „Апокалипсис сега“.

Последният филм, който донесе на Дювал номинация за „Оскар“ и го направи истинска звезда след години, в които играеше по-маловажни роли, го кара да изрича това, което сега е една от най-известните реплики в киното. „Обичам миризмата на напалм сутрин“, размишлява неговият войнствен герой – с голи гърди, нахален и носещ голяма черна каубойска шапка – докато ниско летящи американски военни самолети бомбардират крайбрежна алея с дървета, където той иска да сърфира.

Този герой първоначално е бил създаден, за да бъде още по-претенциозен - името му първоначално е трябвало да бъде полковник Карнаж - но Дювал го е смекчил, демонстрирайки своя прецизен подход към актьорската игра. „Научих си домашното“, каза Дювал на ветерана водещ на токшоу Лари Кинг през 2015 г.

Дювал е сравнително късно разцъфтял в Холивуд – той е вече на 31 години, когато прави пробивното си изпълнение като мистериозния отшелник Бу Радли във филмовата адаптация от 1962 г. на романа на Харпър Лий „Да убиеш присмехулник“. Следват много запомнящи се роли – жесток изпълнителен директор в „Мрежа“ (1976), морски офицер, който се отнася със семейството си като с войници във „Великият Сантини“ (1979), и след това звездната си роля в „Нежни милости“. Дювал често казваше, че любимата му роля е тази, която е изиграл в телевизионен минисериал от 1989 г. – на посивялия, остроумен тексаски рейнджър, превърнал се в каубой, Огъстъс Маккрей, в „Самотният гълъб“, базиран на романа на Лари Макмъртри.