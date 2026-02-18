Малкото дърво за жив плет, което да подрежете през февруари

Зимата предлага идеалното време за изпълнение на различни важни задачи в градината. Има много работа за вършене преди пролетта: почистване на отпадъци, бране на семена и, разбира се, резитба. Докато някои растения трябва да се подрязват предимно по време на вегетационния период, някои храсти и дървета изискват резитба в края на зимата, за да останат спретнати и здрави. Габърът (Carpinus spp) - типичен храст за създаване на живи плетове - е едно растение, което трябва да подрежете през февруари.

Всички сортове могат да растат на пълно до частично слънце. Тези издръжливи озеленителни суперзвезди са сравнително устойчиви на вредители. Можете да оставите габъра си да расте естествено или да го подрежете в скулптурен жив плет за официална градина. Важно е обаче да знаете как да подрязвате храстите по време на зимния покой. Нека разгледаме най-добрите практики при подрязване на вашия габъров храст през февруари.

Как да подрязвате габъра си

Преди да започнете, уверете се, че имате всички необходими инструменти за зимна резитба . Острите и чисти ножици са от съществено значение. Можете също да използвате ножици за резитба, за да оформите прецизно габъровия си храст. Градинските ръкавици също помагат за защита на ръцете ви и ги поддържат топли, докато работите.

Габърите обикновено се нуждаят от резитба два пъти годишно - веднъж през лятото и отново в края на зимата. Най-добре е да подрежете обилно и да оформите храста си около края на зимата, преди да се образуват пъпки. Това е от решаващо значение, ако планирате да създадете официална градина с умишлено оформени живи плетове от габър.

Използвайте ножицата си, за да подрязвате по краищата на храстите си от габър, за да им помогнете да запазят формата си. Фокусирайте се върху клоните, които сякаш се отклоняват от желаната форма на жив плет. Това не само ще помогне на растението ви да запази формата си, но и може да го насърчи да расте в желаната от вас посока. Можете да се откажете от подрязването на определени части от храста си и да подрежете обилно други части, в зависимост от това как искате габърът да расте. Например, ако имате ред храсти, които евентуално искате да свържете, подрежете страните и горната част, но оставете празнините между растенията да растат. С течение на времето те ще се слеят, за да образуват един гъст жив плет.