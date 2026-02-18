Мощна домашна смес, с която фурната ви ще блести

Ако има едно нещо, което хората са склонни да свързват с почистването на фурна, това са изпаренията. И със сигурност е изкушаващо да искате да „се прибегнете до ядрена атака“, когато почиствате фурната си, включително стъклената врата на фурната. В края на краищата, всичко, което се разлее във фурната, има тенденция да се прегрява и да се превръща в слоеве кафява, втвърдена мръсотия. А със стъклените „прозорци“, които красят съвременните фурни, сякаш всички тези седмици и месеци натрупване са на показ – независимо дали е от вътрешната страна на вратата, от външната страна или в междинната зона.

И все пак, почистването на стъклена врата на фурна всъщност не изисква токсични почистващи препарати, за да се премахнат частици храна, мазнини и натрупвания. Всъщност може да се изненадате колко далеч можете да стигнете с минимални усилия и финансови разходи. Малко познания и добре зареден килер могат да ви стигнат доста. Основната грешка, която трябва да се избягва при почистване на стъклена врата на фурна, е да забравите, че тя е, ами, стъкло. Почистването с търкащи гъби и агресивни почистващи препарати само ще ви накара да замените мръсните стъкла с трайно надраскани. Вместо това, потърсете прости инструменти и обикновени домакински съставки, за да почистите нежно, но старателно стъклената врата на фурната си.

Използвайте навлажнени с вода микрофибърни кърпи, за да се справите бързо с разливи

Често мислим за парцалите, с които почистваме, като за просто съдове, върху които да нанесем „истинския“ почистващ препарат. Но съвременните почистващи кърпи могат да направят много повече от това просто да търкат отделен почистващ препарат. Микрофибърните кърпи, по-специално, са екологичен начин за справяне със замърсени зони. Тяхната повърхност с разделени влакна е способна ефективно да абсорбира течности, замърсявания и микроби – дори без допълнителни почистващи продукти. Тъй като всяко влакно е положително заредено, кърпите са превъзходни за привличане и абсорбиране на мазнини и други хранителни остатъци, които са отрицателно заредени. Използвайте ги от вътрешната страна на стъклената врата, за да се справите с пръски и разливи, а от външната страна, за да изтриете пръстови отпечатъци и други петна.

Очевидно е, че можете да комбинирате търговски или „Направи си сам“ почистващи продукти с микрофибърни кърпи, за да подобрите тяхната ефективност. Но за ежедневно почистване на външната или вътрешната страна на стъклената врата на фурната, просто използвайте микрофибърна кърпа, навлажнена с чиста вода. Сгънете я няколко пъти, за да увеличите повърхността на разделените влакна. Това ще разхлаби разливите и замърсяванията. След почистването подсушете със суха микрофибърна кърпа, за да полирате останалите следи. След всяка употреба не забравяйте да дезинфекцирате микрофибърните кърпи в пералнята с топла вода.

Домашна смес, с която ще премахнете и най-упоритите петна от фурната

Всички знаем, че редовното почистване е най-добрият начин да предотвратим втвърдяването на слоевете мазнини, мръсотия и зърнести отпадъци в непроницаема буца върху вътрешното стъкло на вратата на фурната. Но също така знаем, че понякога просто не стигаме до тези ежедневни задачи. Вместо да се самообвинявате, действайте! Една силно издръжлива паста, върху която рисувате и след това изплаквате, премахва месеци на небрежност - с минимални усилия. Всъщност, тази формула може да се справи както с вътрешната врата на фурната, така и с останалата част от вътрешността ѝ.

За начало смесете 1 част оцет с 6 части сода бикарбонат. Добавете малко течен кастилски сапун. Бавно налейте достатъчно вода, за да се образува гъста паста. „Нанесете“ тази почистваща паста върху замърсените зони на фурната с четка за сладкиши. Нанесете я с кръгови движения, като използвате нежни движения. Използвайте я върху вътрешната врата на фурната, както и върху всички части от вътрешността ѝ, които се нуждаят от почистване. (Ако почиствате останалата част от фурната, извадете решетките, преди да я почистите.) Оставете сместа да престои поне един час. Изплакнете изсъхналата паста с чист парцал или микрофибърна кърпа, навлажнена с вода.