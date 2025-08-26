20 години "Дни на предизвикателствата": 5-7 ноември в Дом на киното

От 5 до 7 ноември столичният Дом на киното ще се превърне в сцена на приключения, вдъхновение и споделени истории по време на юбилейното 20-о издание на фестивала "Дни на предизвикателствата". Именно този емблематичен киносалон заедно с Френския институт посрещат за поредица от затрогващи вечери запалени планинари и алпинисти в първата им подобна приятелска среща през 2005 г., която дава началото на една дългогодишна традиция и форум за обмен и дискусия на най-високите постижения в областта на алтернативните спортове и защитата на природата.

Провеждан през годините още в Аула "Максима" на УАСГ и в кино "Люмиер", фестивалът остава верен на мисията си – да събира под един покрив любители на планината, екстремните спортове, пътешествията и зелените каузи.

Какво ни очаква на "Дни на предизвикателствата" 2025

Тази година публиката ще бъде посрещната с ретроспективна изложба, която ще върне посетителите към първите стъпки на фестивала, и с над 10 премиерни за България документални заглавия, прожектирани в HD на голям екран. Очакват се атрактивни гости от световната и българската сцена – сред тях имената на Нико Фаврес (Белгия), Кирил Николов–Дизела, Седрик Тасан, Цветан Иванов и Димитър Михайлов, София Паулус (Германия), Стефан Иванов и още много от най-добрите български катерачи, байкъри, трейл рънъри, каякари, спелеолози и парапланеристи.

Седрик Тасан

"Какво е животът без предизвикателства и какво са предизвикателствата без неизвестността, в която неподозирано живеем? Този ноември ще отворим за Вас големия прозорец на приключенията с една ретроспекция на двадесетте издания, над 10 премиерни филма и много познати и нови имена от галерията на търсачите на адреналин и непознати простори." – споделя основателят на фестивала Любомир Попйорданов.

Програмата ще "разходи" зрителите из най-разнообразни кътчета на планетата – от върховете на Каракорум, през каменната пустиня на Казахстан, Патагония и Юта, до потайните пътеки на планината Пинд и Дар ес Салам. Освен приключенски филми и презентации, специално внимание ще бъде отделено и на каузите за опазване на природата и биоразнообразието.

"Дни на предизвикателствата" кани всички – от ветераните в екстремните спортове до мечтателите, които търсят вдъхновение за своето първо голямо приключение – да споделят три ноемврийски вечери, изпълнени с емоции, адреналин и истории, които променят начина, по който гледаме на света.

Стефан Иванов

Билетите вече са в продажба на специална цена до 30 септември на https://predizvikatelstva.com/tickets/, а пълната програма е достъпна на predizvikatelstva.com/program.

20-ото юбилейно издание на фестивала "Дни на предизвикателствата" се провежда със съдействието на Фондация "Америка за България", Посолство на Република Франция и Френски Институт, Посолство на Федерална република Германия, Фондация София 2018 – европейска столица на спорта и др.

