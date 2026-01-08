Дисни обяви актьорите в игралната версия на "Рапунцел" (СНИМКИ)

Walt Disney Pictures официално обяви първите актьори, които ще участват в предстоящата игрална адаптация на култовия анимационен филм "Tangled" (на български често наричан "Рапунцел"). Това е част от продължаващата стратегия на компанията да пренася известните си анимирани класики на живо на големия екран. В главните роли влизат Тийгън Крофт и Мило Манхайм, които ще се превъплътят в дългокосата Рапунцел и харизматичния крадец Флин (известен и като Юджийн).

Тийгън Крофт е британско‑австралийската актриса Тийгън Крофтизвестна с изпълнението си като Рейвън в сериала "Titans" и участва в няколко филмови продукции, включително "True Spirit". Мило Манхайм също е популярен от Disney Channel - с франчайза "Zombies" и други телевизионни и музикални проекти.

Тази двойка актьори е потвърдена официално от Disney, а новината бе публикувана от множество международни медии през последните дни.

Повече за предстоящите снимки

Все още няма официална информация за актьорите в други ключови роли, като например Готел (злодейката, която държи Рапунцел, изолирана от света във високата кула). Предполага се, че е възможно персонажът на бъде даден на Скарлет Йохансон, но за момента няма официално потвърждение.

Проектът ще бъде режисиран от Майкъл Грейси, познат с филми като "The Greatest Showman", а сценарият е на Дженифър Кайтин Робинсън. Това ще бъде поредният голям игрален римейк на Disney след успешните версии на "Красавицата и Звяра", "Малката русалка", "Аладин" и "Лило и Стич", информира Associated Press.

Кога започват снимките и кога се очаква премиерата, предстои да разберем.

