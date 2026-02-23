Спорт:

Филмът за пропагандата в руските училища "Г-н Никой срещу Путин" спечели награда на BAFTA

23 февруари 2026, 11:06 часа 324 прочитания 0 коментара
Филмът за пропагандата в руските училища "Г-н Никой срещу Путин" спечели награда на BAFTA

Филмът „Г-н Никой срещу Путин“, режисиран от уралския учител Павел Таланкин и режисьора Дейвид Боренщайн, спечели наградата на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства BAFTA. Филмът представя как държавната руска пропаганда и милитаризацията в руските училища са се засилили след избухването на пълномащабна война в Украйна. Таланкин е работил няколко години в училище в град Карабаш, заснемайки събития там. През юни 2024 г. той напуска Русия, вземайки заснетите кадри със себе си.

Мариупол след 3 години окупация: Сцена за руски пропаганден филм, в който украинците се "изтриват" (ВИДЕО)

"Антируски"

Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Проправителствени руски медии нарекоха филма „антируски“. Служители на реда посетиха училището, в което е работил Таланкин. По-късно майка му е била принудена да напусне работа. Лентата бе номирана и за Оскар. Наскоро стана ясно, че президентският съвет по правата на човека събира информация за създателя на филма: кореспондентът на Regnum Артьом Дегтярев търси родители на ученици в чатовете, за да заведе колективен иск срещу Американската филмова академия за „търговско използване на видеоклипове с деца без съгласието на родителите им“. Главният редактор на Regnum Марина Ахмедова е член на Съвета по правата на човека.

Още: Извращенията на Путин на нова висота: Забрана да се празнува Масленица в Москва и да се иска прошка (ВИДЕА)

Снимки: Getty images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия Владимир Путин BAFTA война Украйна руски училища
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес