Филмът с българско участие "Нина Роза" спечели "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на "Берлинале"

Филмът "Нина Роза", който е с българско участие, спечели награда "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин. Церемонията за връчването на отличията на форума се състоя в събота вечерта и беше излъчвана в канала на форума в YouTube. Наградите обяви международното жури на "Берлинале", председателствано от германския режисьор Вим Вендерс.

Режисьорката и сценаристка на "Нина Роза" - канадката Женвиев Дулуд дьо Сел, получи статуетката. Филмът е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в "Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). В главната роля е Галин Стоев, участват също Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други. "Нина Роза" проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираният сайт "Screen Daily" определи продукцията като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството.

Наградата "Златна мечка" за най-добър филм на 76-ото издание на "Берлинале" спечели политическата драма "Yellow Letters" на германския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Лентата, заснета в Германия, разказва за съдбата на турски сценарист, работещ в театър, и неговата съпруга актриса, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения, отбелязва АФП. В главните роли са актьорите Йозгю Намал и Тансу Бичер. "Истинската заплаха не е сред нас. Тя е навън. Това са автократите. Това са крайнодесните партии. Това са нихилистите на нашето време, които се опитват да дойдат на власт и да унищожат нашия начин на живот", заяви продуцентът Инго Флис, цитиран от Ройтерс. "Да не водим борба помежду си. Да се борим с тях", призова той.

Илкер Чатак, който е на 42 години, има номинация за награда "Оскар" за лентата си "Учителска стая" от 2023 г. За първи път от повече от 20 години филм на германски режисьор печели най-голямата награда на "Берлинале", отбелязва ДПА. През 2004 г. продукцията "Срещу стената" ("Head-On") на Фатих Акин спечели "Златна мечка".

Британецът Грант Джий взе "Сребърна мечка" за най-добър режисьор за филма си "Everybody Digs Bill Evans". За най-добро актьорско изпълнение във водеща роля със "Сребърна мечка" бе отличена Сандра Хюлер за ролята си в "Rose" на австрийския режисьор Маркус Шлайнцер. Тя печели "Сребърна мечка" за водеща роля за втори път, след като взе статуетката и през 2006 г. за превъплъщението си в "Реквием", припомня ДПА.

Актьорите Анна Калдър Маршал и Том Кортни бяха отличени за поддържаща роля за филма "Queen at Sea" на режисьора от САЩ Ланс Хамър. Наградите на "Берлинале" за актьори във водеща и в поддържаща роля са полово неутрални.

Политически полемики

Кинофестивалът беше открит на 12 февруари, като на церемонията с почетна "Златна мечка" беше отличена актрисата Мишел Йео. Тази година на филмовия форум в Берлин се проведоха много дискусии за свободата на словото, като някои творци обвиниха фестивала, че "не е заел ясна позиция по отношение на войната в Газа", припомня ДПА.

В началото на церемонията за връчване на призовете председателят на журито Вим Вендерс реагира на разразилата се полемика. В словото си той отбеляза контрастните роли на социалните медии – с кратки цитати, които бързо се разпространяват, но и бързо се забравят – и дългите разкази в киното, които оставят трайна следа, информира "Дойче веле".

"Берлинале" се проведе в един свят, който изглежда суров и раздробен", каза директорът на фестивала Триша Тътъл при откриването на церемонията в събота, като припомни поляризираните политически дебати по време на форума. Тя отбеляза, че критиката играе важна роля в демокрацията. Критиката е "добра за нас – дори и невинаги да ни е приятна", добави Тътъл, цитирана от БТА.