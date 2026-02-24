Лили Колинс в ролята на Одри Хепбърн: Нов филм за създаването на "Закуска в Тифани"

Лили Колинс ще изиграе Одри Хепбърн в нов филм за създаването на класиката от 1961 г. "Закуска в Тифани". 36-годишната актриса ще бъде и продуцент на проекта, който е базиран на книгата на Сам Уосън "Пето авеню, 5 сутринта: Одри Хепбърн, „Закуска в Тифани" и зората на модерната жена". Сценарият ще бъде написан от Алена Смит, известна със създаването на сериала "Дикинсън" за Apple TV. Все още не е обявен режисьор, според информация на Variety.

Оригиналният филм "Закуска в Тифани" е адаптация на новелата на Труман Капоти и разказва за светската дама Холи Голайтли, която се запознава с един беден писател, преместил се в сградата ѝ.

Предстоящият филм е описан като "първият пълен разказ за създаването на филма" и ще проследи бурното развитие и заснемането на продукцията.

Според прессъобщенията, историята ще обхване хаотичния период на предпродукцията на филма, включително спора относно кастинга. Труман Капоти искал Мерилин Монро да изиграе Холи Голайтли и смятал, че студио Paramount го е "предало", като е избрало Хепбърн.

Филмът ще покаже и драмата на снимачната площадка, включително инцидент, при който член на екипа е бил на косъм от токов удар по време на заснемането на откриващата сцена пред флагманския магазин на Tiffany на Пето авеню.

Капоти, дизайнерът на костюмите Едит Хед и режисьорът Блейк Едуардс ще се появят като герои в филма, чието заглавие все още не е известно, макар че актьорският състав все още не е обявен.

Сбъдната мечта за Колинс

Обявявайки проекта в Instagram, Лили написа: "След почти 10 години разработка и цял живот на възхищение и обожание към Одри, най-накрая мога да споделя това. Признателна и възхитена е твърде малко, за да опише чувствата ми..."

Филмът се подкрепя от Imagine Entertainment. Брайън Грейзър, Джеб Броуди и Джъстин Уилкс са продуценти от името на компанията. Марк Гилбар ще бъде изпълнителен продуцент, а Джойс Чой ще отговаря за развитието на проекта.

Чарли Макдауъл и Алекс Орловски ще продуцират за Case Study Films заедно със Скот ЛаСтайти. Сам Уосън и Брандън Милан ще бъдат изпълнителни продуценти за Felix Farmer Productions. Майкъл Шамберг също ще бъде изпълнителен продуцент, съобщават от БГНЕС.