Специална галавечер за "Остров Амрум" на Фатих Акин на 30-ия София Филм Фест

В своя забележителен творчески път германският режисьор Фатих Акин следва неотклонно интуицията си и създава впечатляващи филмови истории, посветени на сюжети, които го вълнуват дълбоко. Най-новата му творба "Остров Амрум" бе представена премиерно на кинофестивала в Кан и е вдъхновена от спомените на неговия съсценарист, актьор, режисьор и писател Харк Бом, дългогодишен сътрудник на Райнер Вернер Фасбиндер. Бом прекарва детството си в малко селце на остров Амрум в Северно море, а действието във филма се развива в последните седмици на Втората световна война.

След раждането на малката му сестра, 12-годишният Нанинг изпада в безизходица и трябва да намери начин да изхранва себе си, бебето и майка им, изпаднала в дълбока депресия след смъртта на нейния идол Адолф Хитлер. Момчето няма как да се чувства виновно за нацисткото минало на родителите си, но не може да избяга от реалността, която наследява и неизбежните въпроси, които поставя времето. Фатих Акин отново доказва режисьорското си майсторство – изпълнението на младите актьори е възхитително, като в тяхната компания блести и талантът за превъплъщения на Даян Крюгер.

"Остров Амрум" ще бъде представен на специална гала прожекция след връчването на наградите на 30-ия юбилеен София Филм Фест на 21 март в Зала 1 на НДК.