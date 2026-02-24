Правителството на Гюров:

Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм "Два рояла" на 30-ия София Филм Фест

24 февруари 2026, 13:58 часа 215 прочитания 0 коментара
Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм "Два рояла" на 30-ия София Филм Фест

Френският режисьор Арно Деплешен е добре познат със своите интригуващи драматични истории, разказани чрез оригинални сюжетни решения. Като един от ценените създатели на авторско кино, почти всичките му филми от последните две десетилетия са имали своите премиери на фестивала в Кан. "Два рояла" ("Two Pianos") е неговата най-нова творба, като първата му среща със зрители е на най-авторитетния филмов фестивал в Америка – през есента на 2025 година в Торонто. Деплешен и неговият съсценарист и копродуцент, българинът Камен Велковски, пресъздават стремежа на един талантлив пианист да сложи ред в живота си и да преодолее емоционалната си нестабилност. След като се завръща от Япония в родината си, той трябва да помогне на учителката си в последните ѝ изяви на сцена и да се отърси от тежестта на раздялата си с млада жена, разбила сърцето му. Силните страсти водят до драматични развръзки, музиката ги допълва и засилва въздействието им, а актьорските изпълнения на Франсоа Сивил, Надя Терешкевич и легендарната Шарлот Рамплинг са впечатляващи.

Източник: София Филм Фест

"Деплешен преднамерено оставя много от сюжетните нишки "на свобода", като се отказва да следва подредената структура на стандартната мелодрама. Силната динамика в отношенията между актьорите е истинската основа на филма: сдържаната агония на Франсоа Сивил се съчетава с експлозивната нестабилност на Надя Терешкевич и великолепния авторитет на Рамплинг.

"Два рояла" доказва за пореден път, че опитът да се помириш със своето минало води до болка и хаос. Героите на тази история не са в синхрон със собствения си живот – наподобяват двама пианисти, които свирят една и съща пиеса, но в малко по-различни тоналности, и така създават вечен, обезпокоителен дисонанс." Араш Нанандян, gazettely.com

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: 30-ият София Филм Фест идва: Какво ни очаква на предстоящото издание?

Авторите на филма Арно Деплешен и Камен Велковски ще представят лично "Два рояла" на 30-ия юбилеен София Филм Фест. Визитата им се осъществява със съдействието на Френския културен институт. Деплешен ще бъде удостоен със Специалната награда на СФФ за своя принос към изкуството на киното, както и ще изнесе специален Майсторски клас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
София Филм Фест фестивали Арно Деплешен
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес