Блестящи отзиви за "Made in EU" в немската преса

23 февруари 2026, 10:47 часа 317 прочитания 0 коментара
След световната премиера на Фестивала във Венеция (Италия) и многобройните награди на фестивали по света, "Made in EU" излезе в кинодистрибуция по кината в Германия. Филмът на режисьора Стефан Командарев бързо успя да впечатли немската критика, която отличи високите му качества и играта на Гергана Плетньова. На берлинската премиера по време на фестивала "Берлинале" присъства българският посланик Н.Пр. Григор Порожанов.

Отзивите в досега излезлите седемнайсет немски ревюта са изключително позитивни. Ето част от тях:

"С "Made in EU" Командарев отправя горчива критика към капитализма и социалната действителност, която напомня филмите на Кен Лоуч."— IndieKino

"Made in EU" е носен от изключителната Гергана Плетньова, чието сдържано изпълнение остава дълго в паметта" — epd Film

"По болезнен начин филмът разкрива социалните и икономическите разделения в ЕС (….) Урок за тъмните страни на капитализма и човешката природа." — CINEMA

"Трогателна социална драма, която не само разкрива несигурните условия на труд в някои части на ЕС, но и увлича с живия и поетичен разказ. Нищо във филма не звучи поучително или изкуствено; неговата сила идва изцяло от сюжета и актьорските изпълнения. Заслужава да се гледа." KNA

"Сдържаното и деликатно изпълнение на главната актриса Гергана Плетньова придава на социалната драма дълбока трагичност." Radioeins, Knut Elstermann

"Минималистичната игра и докосващата откровеност на Гергана Плетньова провокират емпатия, без филмът да се превръща в драма за жертвата или отмъщението; напротив, той съхранява достойнството на героинята, която е едновременно страдаща и устойчива. Режисьорът Стефан Командарев следва внимателно своята тиха героиня." — film-rezensionen.de  

"Българската актриса Гергана Плетньова изнася целия филм на раменете си като въздейства със своето сдържано и автентично изпълнение. Впечатляващо е как операторът Веселин Христов успява да открие толкова красиви и силни образи в негостоприемната среда." - nochnfilm.de  

"Емоционално разтърсващ" - EMMA

"Made in EU" е изписано на етикетите, сякаш е знак за качество. Командарев пита тихо, но безмилостно: Качество за кого? Сигурност за кого? Солидарност за кого? (…) В края на краищата не остава утеха, а яснота. И може би това е повече, отколкото може да се изисква от един филм." — artechock

"Едно произведение, което показва реалността, която се крие зад шевовете на етикета за качество "Made in EU" — Filmdienst

"Тези оценки на немската критика ни радват изключително. Филмът е съвместна продукция с Германия, това е прекрасен щрих към партньорството ни с дългогодишните ни копродуценти 42film. Както и заявка за добър германски боксофис за дистрибуторите ни JIP Film und Verleih, които разпространяват по немските кина втори наш пореден филм. След Германия лентата излиза след 3 седмици в киносалоните в Чехия" споделя Стефан Командарев.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
