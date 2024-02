Ето всички филми от Балканския конкурс на София Филм Фест

Още: 6 заглавия от документалния конкурс на 28-ия София Филм Фест

До момента са обявени следните филми в Балканския конкурс:

"Живот" ("Life", Турция-България), режисьор Зеки Демиркубуз

"М" (Северна Македония-Хърватия-Франция-Люксембург-Косово), режисьор Вардан Тозия

"На живо" ("Observing", Словения-Италия-Хърватия-Северна Македония), режисьор Янец Бургер

"Пазители на формулата" ("Guardians of the Formula", Сърбия-Словения-Черна гора-Северна Македония), режисьор Драган Бьелогрлич

"Свобода" ("Freedom", Румъния-Унгария), режисьор Тудор Джурджу

"Animal" (Гърция-Австрия-Румъния-Кипър-България), режисьор София Екзарху

Останалите 6 заглавия

Кадър от "Уроците на Блага", фотограф: Светослав Стоянов

След впечатляващия международен и национален успех, филмът на Стефан Командарев "Уроците на Блага" ("Blaga’s Lessons") е българското предложение в Балканския конкурс на 28-ия София Филм Фест. Творбата дебютира на международната сцена с две статуетки "Кристален глобус" в Карлови Вари – за "Най-добър филм" и "Най-добра женска роля" на Ели Скорчева. На националния фестивал за игрално кино "Златна роза" "Уроците на Блага" беше отличен с цели седем награди, включително за "Най-добър филм" и "Наградата на публиката". Филмът беше и българското предложение за "Оскар" 2024.

Копродукцията на България и Германия е голямото завръщане в киното на актрисата Ели Скорчева, която Стефан Командарев избира за главната роля. Определен от международната критика като "социален трилър", филмът разказва за пенсионирана учителка, която е жертва на телефонна измама и губи спестяванията си. Някога стриктната и честна жена е принудена да забрави и пренебрегне всичките си принципи.

Още: Най-новите филми на Вим Вендерс и София Копола идват на София Филм Фест

Кадър от "Не очаквай твърде много от края на света", снимка: Арт Фест

Най-новият филм на Раду Жуде "Не очаквай твърде много от края на света" ("Do Not Expect Too Much from the End of the World") бе номиниран за "Златен леопард" и получи специалната награда на журито в Локарно, както и призове от фестивалите в Лисабон, Хихон, Монклер, Чикаго. Копродукцията между Румъния, Люксембург, Франция и Хърватия е язвителна сатира на съвременния свят, който поставя печалбата над човечността. Радикалният румънски провокатор Жуде повежда зрителите на диво пътешествие, следвайки заснемането на видеоклип за безопасност на работното място по поръчка на международна компания. Но когато един от интервюираните прави изявление, че компанията може би е виновна за злополуката, която почти го парализира, всички стават свидетели на главозамайваща поредица от корпоративни машинации.

Кадър от "Съзряване", снимка: Арт Фест

Копродукцията на Гърция и България "Съзряване" ("Medium") на Кристина Иоакемиди, получил приза на Cineuropa на фестивла в Сараево ’23, разказва за срещата на тийнейджърката Елефтерия и мистериозния ѝ съсед Ангелос, който я кани в своя свят на възрастните. Обикаляйки улиците на горещия, напълно непознат за Елефтерия град с мотор, тя за първи път ще усети събуждането на сексуалното си желание. "Като изследване на характера на героя, "Съзряване" успява да остави разумна дистанция между своя герой тийнейджър и по-нюансираното разбиране за света от страна на възрастните. Младежката любов е автенична и неописуема и, разбира се, си има цена", пише Савина Петкова за "Cineuropa".

Още: Разкриха всички заглавия в Международния конкурс на София Филм Фест

Кадър от "Пансион", снимка: Арт Фест

Балансирайки между моралното и емоционално възпитание на едно момче, представено паралелно с битката за бъдещето на Турция и засилването на напрежението между религиозни и светски турци между 1996 и 1997 година, филмът на Нехир Туна "Пансион" ("Dormitory", Турция-Германия-Франция) е сред най-вдъхновяващите премиери, представени в конкурсната програма "Хоризонти" на Венеция ’23. Сюжетът проследява терзанията на четиринайсетгодишния Ахмет, изпратен от религиозния си баща в ислямски пансион – юрта, за да поеме пътя на праведните и да изкупи греховете на родителя си. Ахмет трудно се вписва сред грубите деца в пансиона и се чувства изолиран в дневното си светско училище. Единствената утеха в този кошмар е новият му приятел Хакан – заедно те мечтаят да пораснат и да взимат самостоятелни решения.

Още: София Филм Фест със специални филмови приключения за най-младите зрители

Кадър от "Африканска звезда", снимка: Арт Фест

Кипърският филм "Африканска звезда" ("Africa Star") на сценариста и режисьор Адонис Флоридис ще има своята световна премиера на 28-ия София Филм Фест. В него е представена историята на три жени от различни поколения. Разказът започва през 2008 година, когато внучката Кристина търси отговори за миналото на семейството си, докато историите на майката – през 1967 година и на бабата – през 1945 година, се разгръщат и разкриват неочаквани факти.

Кадър от "Работническата класа отива в ада", снимка: Арт Фест

В новия си филм "Работническата класа отива в ада" ("Working Class Goes to Hell"), копродукция между Сърбия и България, сръбският режисьор Младен Джорджевич се фокусира върху живота на хора в периферията – група бивши работници, чиито близки са загинали при пожар във фабрика в малък сръбски град. Водени от безстрашната Цеца (Тамара Кърчунович), те създават сдружение, което изисква справедливост от управляващата "тройка" – кмета, собственика на фабриката и местния престъпен бос. Джорджевич изпълва филма си със знаци на опустошеното сръбско общество, в което политици, престъпници и православната църква грабят, крадат и убиват, докато обикновените хора са "зомбирани" от жестоки риалити предавания.