Живеем в жестокост: Джордж Клуни защити актьорите, критикувани от Куентин Тарантино

Джордж Клуни похвали актьорите Пол Дано, Оуен Уилсън и Матю Лилард по време на наградите "AARP Movies for Grownups" в събота, 10 януари, където прие наградата за най-добър актьор за изпълнението си във филма "Jay Kelly". След като отбеляза в речта си, че последният му филм е "за… и създаден от хора, които обичат актьорите", той каза, че не му доставя удоволствие "да гледа как хората се държат жестоко с актьори".

"Между другото, Пол Дано, Оуен Уилсън и Матю Лилард? За мен би било чест да работя с тези актьори. Чест!", подчерта Клуни. "Живеем във време на жестокост и няма нужда да я засилваме. Много съм щастлив да съм тук. Много се радвам да видя всички ви и благодаря за това. Ще има дълги и трудни няколко години, но всички ще ги преживеем заедно, нали?"

62-годишният Куентин Тарантино предизвика полемика през декември по време на участие в "The Bret Easton Ellis Podcast", където разкри своята класация за най-добрите филми на XXI век досега. По време на разговора той изрази негативното си мнение за актьорските способности на Дано, Уилсън и Лилард. Припомняме, че по-рано той определи и кои според него са перфектните филми.

Сценаристът и режисьор на "Pulp Fiction" определи Дано като "толкова слаб и безинтересен човек" и предположи, че той е "най-слабият мъжки актьор (в Гилдията на актьорите на екрана)" заради ролята си във филма "There Will Be Blood" от 2007 г. Той също разкритикува изпълнението на Оуен Уилсън в "Midnight in Paris" (2011) и посочи Матю Лилард като актьор, когото "не харесва".

"Не казвам, че той прави ужасно изпълнение", бяха думите на Тарантино за Дано в "There Will Be Blood". "Казвам, че изпълнението му е безлично. Не го харесвам. Не харесвам Оуен Уилсън. Не харесвам Матю Лилард."

В дните след появата на тези коментари редица звезди публично изразиха подкрепата си за Дано, сред които Бен Стилър, Симу Лиу, режисьорът на "The Batman" Мат Рийвс, Джош Гад и Алек Болдуин, припомнят от "People".

