Латино звездата Бед Бъни с главна роля в драматичен филм (СНИМКИ)

След триумфа си на наградите "Грами" и шоуто си на почивката между полувремената на Супербоул, регетон звездата Бед Бъни се насочва към киното с главна роля в драмата "Пуерто Рико" за местен революционер, борещ се срещу колониализма, предаде АФП, позовавайки се на продуцентите. С участието на актьорите Виго Мортенсен, Хавиер Бардем и Едуард Нортън, филмът бележи дебюта като режисьор на рапъра Рене "Резиденте" Перес Хоглар от пуерториканската група Calle 13. Драмата ще бъде продуцирана от режисьора и носител на "Оскар" Алехандро Гонсалес Иняриту.

"Пуерто Рико" разказва историята на Хосе Малдонадо Роман или "Белия орел" - пуерторикански революционер, който се бори срещу испанския колониализъм в края на 19-и век на острова, днес територия на САЩ.

"Цял живот съм мечтал за този момент", написа Резиденте в Инстаграм, придружавайки публикацията си с исторически фотографии и благодарност към екипа на филма.

"Драмата съчетава историческа перспектива с лиричен подход и предлага завладяващ разказ, вдъхновен от реални събития", се посочва в отделно съобщение.

Регетон феноменът

Бед Бъни, чието истинско име Бенито Антонио Мартинес Окасио, получава ролята след успешния старт на 2026 г. След като спечели "Грами" за албум на годината за Debi Tirar Mas Fotos, пуерториканецът се изяви на паузата между полувремената на финала на американското първенство по футбол, който събра над 120 милиона телевизионни зрители.

Снимка: Getty Images

На 31 години Бед Бъни вече е изпълнявал второстепенни роли в киното, сред които в "Убийствен влак" с Брад Пит и "Хванат в кражба" с Остин Бътлър, но "Пуерто Рико" бележи нов етап в неговата филмография.

"Всички знаят колко умел е Рене по отношение на езика и ритъма. Сега всички ще видят, че той е и визуален визионер. А фактът, че го събираме с Бед Бъни, за да разкажем истинската история на корените на Пуерто Рико, ще бъде като дългоочакваната среща на пламък с фитила на динамит", каза актьорът Едуард Нортън, който е и продуцент на филма, пише БТА.

