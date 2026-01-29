Оставката на Румен Радев:

"МегаДок" за Франсис Форд Копола и "Мегалополис" със специална прожекция на 30-ия София Филм Фест

Епохалният "МегаДок", посветен на Франсис Форд Копола и неговия "Мегалополис" със специална прожекция на 30-ия София Филм Фест, съобщават организаторите. Невероятно любопитният и всепоглъщащ кинодокумент "МегаДок", посветен на създаването на един от най-мащабните и скъпи проекти на Франсис Форд Копола "Мегалополис", имаше световна премиера във Венеция. Негов автор е двукратно номинираният за "Оскар" сценарист и режисьор Майк Фигис ("Да напуснеш Лас Вегас"), който получава пълен достъп до снимачната площадка и в студията на Копола и запазва за бъдещите поколения реалността на творческия процес на легендарния създател на "Кръстникът" и "Апокалипсис сега".

Да процъфтяваш в хаоса

По думите на Фигис, Копола "изглежда процъфтява в хаоса", обграждайки се с талантливи актьори и техници, които му помагат да превърне този хаос в кино. Дистопичният епос "Мегалополис" е проект, в който са вложени няколко десетилетия и 120 милиона долара лични средства на семейство Копола. В "МегаДок" са включени архивни кадри от началото на века – репетиции на маса с участието на Робърт де Ниро, Ума Търман, Били Крудъп, Райън Гослинг. Уникално е усещането да се разходиш из снимачната площадка на Копола и да чуеш него самия, както и голяма част от актьорския екип, в разгара на работата по неговия мега-опус.

"МегаДок" ни дава шанс да се запознаем с уникален режисьор на неговото работно място, който очевидно е бил и все още е концентриран върху стремежа си да контролира всичко в творческия процес. Но той е отворен и към непознатото, обича да експериментира, без да е сигурен в крайната цел. Във време, когато холивудските филми се конструират от маркетинг-стратегии и числата на приходите, дарът на Копола е смелостта, с която прегръща хаоса.", "The Hollywood Reporter".

Яна Баярова
