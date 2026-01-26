Оставката на Румен Радев:

Парис Хилтън сваля маската на "веселата блондинка" в нов документален филм (ВИДЕО)

26 януари 2026, 20:26 часа 141 прочитания 0 коментара
Парис Хилтън сваля маската на "веселата блондинка" в нов документален филм (ВИДЕО)

Парис Хилтън, известна като светска личност, звезда от телевизионен риалити формат, модел и периодично изявяваща се като актриса, иска да покаже на публиката, че може да бъде и музикантка и застъпничка на обществени каузи, информира Ройтерс. Документалният филм за 44-годишната Хилтън Infinite Icon: A Virtual Memoir, чиято премиера беше преди дни в Лос Анджелис, която я показва в нова светлина, ще тръгне по кината на 30 януари. Лентата показва Хилтън по време на записите на нейния електро-поп албум от 2024 г. Infinite Icon, а също и по време на подготовката за представянето му в „Холивуд Паладиум“, в Лос Анджелис.

Една различна Парис

Снимка: Getty Images

„Искам да покажа по-сериозната си страна, различна от образа на веселата блондинка, с който станах популярна за първи път в края на 90-те години“, каза Парис Хилтън пред Ройтерс в дома си в Бевърли Хилс.

„В началото развих този публичен образ като щит. Току-що бях преживяла много травми и после започнах първото си риалити шоу The Simple Life. Играх тази личност сезон след сезон, без да осъзнавам, че ще трябва да го правя цели пет години, и целият свят ме опозна по този начин,“ добави тя.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Силни премиери: Новите филми с Натали Портман, Чанинг Тейтъм и Оливия Уайлд

Въпреки че Хилтън подчертава, че забавната ѝ страна винаги ще бъде част от нея, сега иска да покаже по-зряла и сериозна част от личността си. Това включва и нейните кампании за налагане на по-строг федерален контрол върху програми, насочени към грижа за младежи.

Правнучката на основателя на хотелската верига „Хилтън“ Конрад Хилтън е говорила открито за емоционалното и физическото насилие, на което е била подложена като тийнейджърка, когато е била настанявана в центрове за лечение на младежи. Тя работи с конгресмена Александрия Окасио-Кортес за приемането на Defiance Act, който цели да защити правата на пострадалите от дийпфейк порнография.

Снимка: Getty Images

Още: Документален филм за кариерата на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" излиза през 2026 г. (ВИДЕО)

„Знаех, че трябва да се изправя и да използвам гласа си“, каза Хилтън, като подчерта, че нейната застъпническа дейност е довела до приемането на 15 щатски закона и два федерални проекта. „Това беше най-смислената работа в живота ми,“ добави тя, цитирана от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Документален филм Парис Хилтън кино
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес