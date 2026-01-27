Филмите с най-много номинации за наградите БАФТА

Филмите "Битка след битка" и "Грешници" оглавиха краткия списък с продукции, които ще се състезават за наградите BAFTA във Великобритания следващия месец, изпреварвайки церемонията "Оскар" в средата на март, където и двата филма също доминират сред номинациите, предаде АФП. "Битка след битка", необичаен трилър, развиващ се на фона на радикално насилие, акции срещу имигранти и бели супремасисти, получи 14 номинации за BAFTA, включително за престижната награда за най-добър филм.

Историческият хорър с вампирска тематика и музикални елементи "Грешници" го следва плътно с 13 номинации и също ще се бори за приза за най-добър филм, по-малко от седмица след като счупи абсолютния рекорд за номинации за "Оскар" с общо 16.

"Битка след битка" влиза в надпреварата за "Оскар" за най-добър филм на второ място, след като получи 13 номинации в краткия списък на Академията за наградите, които ще бъдат връчени на 15 март в Холивуд.

Теми от геополитическия пейзаж до дълбоко лични разкази

Наградите BAFTA, които са акцент в годишния британски филмов календар, ще се състоят в Лондон на 22 февруари, три седмици преди церемонията "Оскар".

Тазгодишният процес на подбор се откроява със "смело разказване на истории и уникални гледни точки" по теми от геополитическия пейзаж до дълбоко лични разкази, заяви пред АФП главният изпълнителен директор на BAFTA Джейн Миличип.

"Много от режисьорите не са се въздържали да засягат наистина големи теми", каза тя, като открои по-специално "Битка след битка", "Грешници" и "Бугония".

В същото време тя похвали и „група наистина интимни и лични филми", сред които "Хамнет“, "Кълна се" и "Сантиментална стойност".

"Хамнет", историческа драма, в която Уилям Шекспир и съпругата му се опитват да се справят със загубата на сина си в опустошена от чума елизабетинска Англия, получи 11 номинации за BAFTA и също ще се състезава за наградата за най-добър филм.

Филмът "Марти Суприм", драма за тенис на маса с Тимъти Шаламе в главната роля, също спечели 11 номинации, включително за най-добър филм, докато норвежката комедийна драма „Сантиментална стойност“ получи осем номинации и е последният от петте претенденти за наградата BAFTA за най-добър филм.

Въпреки че "Грешници" оглави номинациите за „Оскар“, "Битка след битка" остава силният фаворит през настоящия награден сезон, след като досега е спечелил почти всички предшестващи отличия.

По-рано този месец филмът триумфира на наградите „Златен глобус“, като спечели призовете за най-добра комедия, най-добър режисьор, най-добър сценарий и най-добра поддържаща актриса, докато „Хамнет“ изненада, като грабна наградата за най-добър драматичен филм, побеждавайки „Грешници“.

