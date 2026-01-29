Наложиха тежки наказания след скандалния финал на Купата на Африка

Футболната конфедерация на Африка (CAF) наказа старши треньора на националния отбор на Сенегал - Пап Тиау, с лишаване от права за пет мача и с глоба от 100 000 долара за „неспортсменско поведение“. Причината за санкцията стана нареждането на Тиау към играчите от неговата селекция да напуснат терена в края на финалния мач от турнира за Купата на африканските нации срещу Мароко, спечелен с 1:0 след продължение в Рабат.

Наказаха селекционера на Сенегал за 5 мача и го глобиха със 100 000 долара

Сенегалската футболна централа също така получи глоба 615 000 долара заради поведението на отбора и феновете на тима, а футболистите Илиман Ндиайе и Исмаила Сар са лишени от състезателни права за по два мача за неспортсменско поведение към съдията.

Дисциплинарната комисия на CAF обаче отхвърли искането на Мароко резултатът от мача да бъде отменен, след като сенегалските играчи напуснаха терена и това доведе до 14-минутно прекъсване на срещата.

Домакините от Мароко бяха санкционирани с глоби в общ размер на 315 000 долара заради поведението на подавачите на топки край терена по време на мача, поведението на играчите и щаба им в зоната за видеоасистент съдиите (ВАР), както и използването на лазери от страна на привържениците.

Капитанът на мароканския национален тим Ашраф Хакими е наказан за два мача, единият от които условно за една година, а Исмаел Саибари – за три срещи за неспортсменско поведение, тъй като са се опитали да отнемат кърпата на вратаря на Сенегал Едуар Менди край терена по време на двубоя, който премина под проливен дъжд в Рабат.

Селекционерът на Сенегал Тиау нареди на своите играчи да напуснат терена в края на мача след отменен гол в тяхна полза, а минути по-късно беше отсъдена дузпа в полза на Мароко, която в крайна сметка беше пропусната от Брахим Диас и редовното време завърши 0:0.

Сенегал все пак спечели мача с 1:0 с гол на Папе Гейе в продължението. Хаотичните сцени на финала помрачиха иначе един много успешен турнир за Купата на африканските нации, който донесе рекордни приходи в касата на CAF.

