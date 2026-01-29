"Решението за служебен премиер е на президента": Филипова каза "Да" на Йотова

"На президента аз отговорих: Да. Ще приема, ако тя прецени да бъда слушжебен министър-председател", каза заместник-омбудсманът Мария Филипова след среща с президента Илияна Йотова след среща с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Филипова е в така наречената "домова книга" за служебен министър-председател, измежду които държавният глава може да избира служебен премиер. Засега само подуправителят на БНБ Андрей Гюров е заявил готовност да бъде служебен министър-председател.

"Изчакайте решението на президента на Република България", каза още Мария Филипова пред медиите.

Защо иска да е на поста?

"Казвам се Мария Филипова и 15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората", заяви Филипова, отгаваряйки на въпрос защо е решила, че може да е на позицията служебен премиер.

Тя не вижда проблем за институцията на омбудсмана, ако тя бъде избрана за служебен премиер от Йотова.

"Към момента представителни функции и изцяло дейността на омбудсманството се ръководи от омбудсмана. Аз само я подпомагам", заяви още Филипова. Тя заяви, че към момента й е делегирана работа, която няма общо с представителство на институцията.

Малко по-рано омбудсманът Велислава Делчева отказа да заеме поста служебен премиер.

Снимка: БГНЕС

Коя е Мария Филипова?

Мария Филипова е ключов свидетел по едно от делата срещу Васил Божков. В съдебна зала тя свидетелства, че той и е предлагал подкуп докато тя бе шеф на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) от по 10 000 лв. на ден. Тя е единствената от тримата председатели на ДКХ в петте години, в които според обвиненията Божков не е плащал пълния размер на дължимите такси, която не се сдоби с обвинение, а се оказа ключов свидетел на прокуратурата. Растежът в кариерата ѝ тръгва от Министерството на правосъдието, където според медийни публикации през 2012 г. се сближава с тогавашния зам.-министър Пламен Георгиев. Филипова се задържа за кратко в ДКХ - едва около година, до март 2019 г. След това тя бе избрана за зам.-председател на Комисията за финансов надзор, а после стана председател на Комисията за защита на потребителите, а след ктова бе избрана за заместик-омбудсман, заради което попадна и в "домавата книга" за служебен премиер. ОЩЕ: Омбудсманът отказа да е службен премиер: Няма да се меси на Мария Филипова