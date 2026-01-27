"3.0 килограма щастие" тръгва по кината от 30 януари

Вчера, 26 януари, се проведе официалната галапремиера на новата разтърсваща история по истински случай "3.0 килограма щастие" на режисьора Зорница София. Събитието обедини екипа на продукцията, специални гости и съмишленици, които отпразнуваха началото на живота на филма, който тръгва в кината в цялата страна на 30 януари. По червения килим премина актьорският състав - Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори, Иво Аръков, Жаклин Дочева, Димитър Селенски, Димитър Димитров, Емона Соколова, Николай Тодоров, Валентина Панова, Цвета Балийска, начело с режисьора Зорница София, сценаристите Виктория Пенкова и Петър Делчев, операторът Мартин Чичов, режисьорът по монтаж Мартин Савов, художник продукция Калина Челебиева, художник костюми Мариета Спасова, екипът по звука Александър Попов, Георгий Колотило, Мартин Бочев, както и Михаил Йосифов, чието дело е музиката към филма.

В центъра на сюжета на "3.0 килограма щастие" е жената, която преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това. Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях. Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор, са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране. "3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор.

В главните роли ще видим Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев - Геро. Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален Филмов Център, Община Бургас и Азербайджанската Филмова Агенция. Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев.