Няма да става по-добре за Арне Слот - кризата в Ливърпул се задълбочава

Кадровата криза в Ливърпул продължава да се задълбочава, след като в сряда вечер още един ключов футболист получи контузия. След по-малко от три минути игра на "Анфийлд" в двубоя срещу Карабах десният краен бранител Жереми Фримпонг получи мускулен проблем и остана да лежи на тревата, като трябваше да бъди принудително заменен от Уатару Ендо. Нидерландецът напусна терена видимо разстроен, усещайки че травмата е сериозна.

Кадрова криза на "Анфийлд": Ливърпул е без петима защитници

Това не е първа контузия за Фримпонг през сезона, като той вече отсъства седмици заради травма по-рано през кампанията. Сега обаче ударът за Арне Слот в Ливърпул е дори по-голям, тъй като това е петият контузен защитник в състава. "Червените" и без това нямат достатъчно широчина, дори и всички играчи да са здрави, а сега извън игра остават Фримпонг, Ибрахима Конате, Конър Брадли, Джо Гомес и Джовани Леони.

Арне Слот остана със само един здрав централен бранител и двама леви защитници

Всъщност Ливърпул трябваше да играе с Райън Гравенберх като централен защитник от първата минута в двубоя срещу Карабах. После пък и друг халф - Ендо, отиде да играе като десен бек. Мърсисайдци на практика останаха със само трима защитници - Ван Дайк, както и левите бекове Анди Робъртсън и Милош Керкез. Капитанът Ван Дайк изнесе много силен мач срещу Карабах, като стана и първият централен защитник, който прави три асистенции в един мач в историята на Шампионска лига.

