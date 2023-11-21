"Наполеон" покорява кино "Влайкова" от 24 ноември (ВИДЕО)

Новата премиерна седмица в кината се задава на хоризонта, а по българските екрани тръгват филми, които изобщо не са за изпускане.

За поредна седмица ви представяме програмата на най-старото столично кино - "Влайкова", в което също можете да гледате най-актуалните филмови заглавия. Едно от тях е дългоочакваният "Наполеон" на Ридли Скот с Хоакин Финикс в главната роля. Епичният исторически филм ни среща с Наполеон Бонапарт и жената на неговия живот - Жозефин, и именно чрез техните взаимоотношения ни разкрива живота на императора.

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Втората филмова премиера за тази седмица е на триизмерната анимация "Желание". Aшa e 17-гoдишнo ocтpoyмнo oптимиcтичнo мoмичe c гoлямa пpeдaнocт и зaгpижeнocт ĸъм близĸитe cи. Tя живee в ĸpaлcтвoтo Poзac нa Πиpeнeйcĸия пoлyocтpoв. Heйнaтa poдинa e извecтнa ĸaтo цapcтвoтo нa жeлaниятa, зaщoтo бyĸвaлнo вcяĸo жeлaниe мoжe дa ce cбъднe, нo caмo ĸpaл Beлиĸoлeпни peшaвa ĸoи oт жeлaниятa нa cъpцeтo ѝ щe бъдaт изпълнeни. Ho eдинcтвeно тя yceщa в нeгo мpaĸ или нeгaтивнa eнepгия.

Пълна програма

Ето и пълната програма на кино "Влайкова" за периода 24.11 - 30.11 включително:

24.11.2023 г. (петък):

14 ч. "НЛО в главата" - 85 мин. 12/10/8 лв.

15:30 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

17:30 ч. "Диада" – 90 мин. 12/10/8 лв.

19:30 ч. Киномания: "Пиер Бонар, художник" - 122 мин. 12/10 лв.

25.11.2023 г. (събота)

11 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

13 ч. "НЛО в главата" - 85 мин. 12/10/8 лв.

15 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

17:30 ч. Киномания: "Въпрос на чест" - 101 мин. 12/10 лв.

19:30 ч. ПРЕМИЕРА "Наполеон" – 158 мин. 12/10/8 лв.

26.11.2023 г. (неделя)

11 ч. "НЛО в главата" - 85 мин. 12/10/8 лв.

13 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

15:30 ч. Киномания: "Китовете, пазителите на планетата" – 82 мин. 12/10 лв.

17:30 ч. Киномания: "Великият беглец" - 96 мин. 12/10 лв.

19:30 ч. ПРЕМИЕРА "Наполеон" – 158 мин. 12/10/8 лв.

27.11.2023 г. (понеделник)

14:30 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

16:30 ч. ПРЕМИЕРА "Наполеон" – 158 мин. 12/10/8 лв.

19:30 ч. Киномания: "Аз, капитан" - 121 мин. 12/10 лв.

28.11.2023 г. (вторник)

14 ч. Общество "Борис Христов" представя операта "МАЗЕПА" от П. Чайковски; Вход свободен

15:30 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

17:30 ч. "Момичето от мочурището" – 109 мин. 12/10/8 лв.

19:30 ч. Киномания: "Анатомия на едно падане" - 151 мин. 12/10 лв.

29.11.2023 г. (сряда)

14:30 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

16:30 ч. ПРЕМИЕРА "Наполеон" – 158 мин. 12/10/8 лв.

19:30 ч. Киномания: "Светло бъдеще" - 95 мин. 12/10 лв.

30.11.2023 г. (четвъртък)

14:30 ч. ПРЕМИЕРА "Желание" 3D филм - 95 мин. 12/10/8 лв.

16:30ч. ПРЕМИЕРА "Наполеон" – 158 мин. 12/10/8 лв.

19:30 ч. Киномания: "Книгата с решенията" - 102 мин. 12/10 лв.

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