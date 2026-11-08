Норис триумфира в драматично Гран При на Бразилия, но голямата радост бе за Мерцедес

Миналогодишният шампион във Формула 1 Ландо Норис победи Макс Верстапен в зрелищното Гран при на Сао Пауло, проведено на мокра писта, докато Мерцедес си осигури шампионската титла при конструкторите. Неделното състезание започна на мокра настилка, но пистата изсъхна, което промени хода на събитията. В самия край на надпреварата отново заваля дъжд, но Норис, който стартира от полпозишън, удържа на натиска и финишира с преднина от 14,6 секунди пред Верстапен. Нидерландецът пък се изкачи на подиума от 21-ва позиция на старта, а съотборникът му Исак Хаджар допълни двойния подиум за Ред Бул.

Победа за Норис и шампионска титла при конструкторите за Мерцедес

Джордж Ръсел и Кими Антонели завършиха четвърти и пети, като последният се завъртя два пъти - веднъж дори още преди старта, след като водеше в началото, но резултатът беше достатъчен за Мерцедес да спечели титлата. Оскар Пиастри от Макларън се класира на 6-о място пред Шарл Льоклер, който водеше ожесточена битка с Лиам Лоусън в заключителните етапи. Люис Хамилтън завърши на 9-о място в своя 400-ен старт във Формула 1 - пилотът на Ферари успя да влезе в точките, след като стартира от 20-та позиция и дори претърпя завъртане, а челната десетка допълни Нико Хюлкенберг с Ауди.

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Арвид Линдблад от Рейсинг Булс пропусна точките за малко, но завърши пред Фернандо Алонсо от Астън Мартин и двата болида на Алпин - на Франко Колапинто и Пиер Гасли. Алекс Албон се класира на 15-то място за Уилямс, пред местния любимец Габриел Бортолето (Ауди), Оли Беърман (Хаас), Серхио Перес (Кадилак), Карлос Сайнц (Уилямс) и Рафаел Камара, който завърши на 20-то място при дебюта си във Формула 1 през родна публика за Хаас. Ланс Строл отново отпадна по средата на състезанието, докато Валтери Ботас беше изкаран от стартовата решетка още преди старта поради проблем с неговия Кадилак.

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