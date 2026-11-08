Тръмп обяви каква е вероятността за нови удари срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че нови удари на САЩ срещу Иран са „крайно малко вероятни“, ако Техеран постигне напредък по отношение на ядреното споразумение и отварянето на Ормузкия проток. „Това зависи от това дали ще подпишат, или не, едно много строго споразумение“, каза Тръмп пред CNN, като добави относно потенциално нападение: „Бих го направил, ако се наложи, но ние ги ударихме наистина силно".
"Имам три самолетоносача тук. Те са напълно готови за действие"
Той предупреди, че американските сили остават в готовност, като заяви: „Имам три самолетоносача тук. Те са напълно готови за действие".
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Тръмп също така заяви, че САЩ биха могли да унищожат 38 ирански моста в рамките на един час и че Иран разполага само с 10% от ракетния си капацитет и 15% от възможностите си за безпилотни летателни апарати.
NEW: Trump says renewed U.S. strikes on Iran are “highly unlikely” if Tehran makes progress toward a nuclear deal and reopening the Strait of Hormuz. “It depends on whether or not they sign a very strong agreement,” Trump told CNN, adding, “I would if necessary, but we hit them really hard.” He warned that U.S. forces remain ready, saying, “I’ve got three aircraft carriers here. They’re fully locked and loaded.” Trump also claimed the U.S. could destroy 38 Iranian bridges within an hour and that Iran retains only 10% of its missile capacity and 15% of its drone capabilities. Despite the threats, he insisted, “Most likely it will not be necessary. They want to make a deal so badly.” Source: CNN— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Въпреки заплахите той настоя: „Най-вероятно това няма да е необходимо. Те толкова много искат да сключат споразумение".
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