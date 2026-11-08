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Тръмп обяви каква е вероятността за нови удари срещу Иран

08 ноември 2026, 20:39 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви каква е вероятността за нови удари срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че нови удари на САЩ срещу Иран са „крайно малко вероятни“, ако Техеран постигне напредък по отношение на ядреното споразумение и отварянето на Ормузкия проток. „Това зависи от това дали ще подпишат, или не, едно много строго споразумение“, каза Тръмп пред CNN, като добави относно потенциално нападение: „Бих го направил, ако се наложи, но ние ги ударихме наистина силно".

"Имам три самолетоносача тук. Те са напълно готови за действие"

Той предупреди, че американските сили остават в готовност, като заяви: „Имам три самолетоносача тук. Те са напълно готови за действие".

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Тръмп също така заяви, че САЩ биха могли да унищожат 38 ирански моста в рамките на един час и че Иран разполага само с 10% от ракетния си капацитет и 15% от възможностите си за безпилотни летателни апарати.

Въпреки заплахите той настоя: „Най-вероятно това няма да е необходимо. Те толкова много искат да сключат споразумение".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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