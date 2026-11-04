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"Черното топче" спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

04 ноември 2026, 17:29 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Георги Ангелов
"Черното топче" спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

Драматичният кинематографичен триптих "Черното топче" грабна награда "Синелибри" 2026 за най-въздействаща екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм. Това е поредно отличие за темпераментния епос на режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амброси, вдъхновен от незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата "Тъмният камък" на Алберто Конехеро. До момента филмът, чийто копродуцент е Педро Алмодовар, има в актива си десет престижни награди и още толкова номинации, в т.ч. награда за най-добра режисура от фестивала в Кан и награди на публиката от фестивалите в Сан Себастиан, Торонто и Сидни, и ще се състезава за "Оскар" в категория "Най-добър международен филм" като официално предложение на Испания. 

Фотограф: Георги Ангелов

Церемонията по награждаване се състоя на 3 ноември в зала 1 на НДК в присъствието на жури в състав: Джим Шеридан, Якоб Йония, Мария Хурадо, Теодора Маркова. Своя глас за наградата даде и знаменитият актьор Клайв Ръсел, който, за съжаление, не успя да кацне в София и да присъства на церемонията поради непредвидени обстоятелства. В качеството си на президент на журито режисьорът на "Левият ми крак" и "В името на Отца" обяви победителя и мотивите за решението: "Наградата се присъжда на "Черното топче" на режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амброси заради дръзката, визуално поразителна и емоционално поглъщаща история, която сдвоява фикция и действителност в епичен мащаб, увлича и поражда непреодолимо вълнение у зрителя, сломявайки всяка психологическа съпротива. Този изобретателно композиран разказ изследва сложността на колективната и индивидуалната травма, състраданието и потиснатите желания. Журито отбелязва мелодраматичния заряд на филма и го разглежда като предимство в поляризирания, суров свят, в който живеем, и в който публиката копнее за истории с мощен емоционален резонанс."

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Наградата беше връчена от Петър Тодоров, изпълнителен директор на Националния филмов център. От името на екипа на "Черното топче" отличието прие Едуардо Корчеро, заместник-ръководител на мисията в Посолството на Кралство Испания в Република България.

В категорията за най-добър документален филм журито, представено от Ралица Големанова, Мартин Геновски и Георги Тошев, присъди голямата награда на германско-швейцарската копродукция "Танц около себе си – Сири Хуствет" на Сабине Лидл "заради способността да изгради интимен портрет, който надхвърля личната история и достига до универсални човешки теми". Според журито "филмът съчетава интелектуална дълбочина, деликатност на наблюдението и прецизен кинематографичен изказ". От името на режисьорката наградата прие Ирина Дакова, заместник-кмет на Столична община по направление "Култура и туризъм". 

Специално отличие за художествена сила и обществена значимост получи филмът на Алекс Гибни "Нож: Размисли след опит за убийство", посветен на Салман Рушди, още един блестящ писател и интелектуалец с космополитен дух. Според мотивите на журито "филмът впечатлява със смелия си разказ за свободата на словото, силата на духа и съпротивата срещу насилието. Превръща личната история в универсално послание за смелостта да отстояваш истината и свободата".

Фотограф: Георги Ангелов

Венецът на вечерта беше обявяването на носителя на Награда за изключителен принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. На сцената излезе Евтим Милошев, министър на културата на Република България, за да връчи почетното отличие на изтъкнатия полско-британски кинотворец Павел Павликовски. Режисьорът на "Ида" и "Студена война" прие наградата лично и благодари за оказаната чест, след което се включи в емоционален разговор с българския писател Георги Господинов. След церемонията се състоя премиерна прожекция на историческата драма "Отечество", последният филм на Павликовски, фокусиран върху завръщането на писателя Томас Ман в Германия през 1949 г. след 16-годишно изгнание. Припомняме, че именно за този свой стилистичен шедьовър Павел Павликовски беше удостоен с награда за режисура в Кан, поделена с режисьорите на "Черното топче".

Последни дни от "Синелибри" 

До края на фестивала предстоят още вълнуващи кино-литературни събития, както и извънредни прожекции. На 5 ноември от 19:00 ч. в Дома на киното, в рамките на галавечер на японската култура, ще се състои официалната премиера на филма "Кокухо: Живо съкровище" на режисьора Санг-ил Лий. Номинираната за "Оскар" адаптация по романа на Шуичи Йошида е най-касовият игрален филм в историята на японския боксофис. Събитието се организира със съдействието на Посолството на Япония в София. На същата дата зрителите имат възможност да изберат друга необикновена премиера: в кино "Люмиер" режисьорът Серхио Кастро Сан Мартин ще представи лично филма си "Чилиецът", спечелил награда Boccalino d’Oro на Международния филмов фестивал в Локарно. Билети за събитието може да си набавите онлайн или от касите на НДК.

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На 7 ноември от 18:30 ч. в Дома на киното ще отбележим 80 години от създаването на легендарното списание L’Europeo с документалния филм "Епохата L’Europeo" на режисьора Лъчезар Аврамов. Заснет в Милано и София, филмът проследява съдбата на една от най-влиятелните печатни медии в европейската история, чиито традиции днес пази единствено българската ѝ редакция. Прожекцията ще се състои в присъствието на екипа.

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А на 8 ноември от 16:30 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои традиционната церемония по награждаване на лауреатите в конкурса за късометражен филм по мотиви от книга. Жури в състав Алена Вергова – актриса и режисьор, Петър Дочев – актьор и водещ на телевизионно предаване, Екатерина Лазаревска – актриса, ще излъчи филма победител измежду седем номинирани заглавия: "Синя шапка с перо" на Катя Мънкова, "Кръв от къртица" на Милена Андонова, "Ивалу" на Пипалук К. Йоргенсен и Андерс Валтер, "Портретът на Дориан Грей" на Жорж Швицгебел, "Кравата" на Паво Маринкович, "По пътя" на Самир Карахода, "Трагедия без герой" на Реваз Насидзе. Победителят ще получи диплом, статуетка и финансова награда, а след церемонията ще бъдат излъчени всички отличени филми.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София до 8 ноември се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Допълнителна информация ще намерите на www.cinelibri.com.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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