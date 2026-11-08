Останки вероятно от 6 моряци са намерени в докаран във Варна ударен с дронове танкер

Вероятно 6 моряци са загинали на танкера Wine Trader под флага на Сан Марино, който беше атакуван преди време близо до румънския бряг в Черно море. Корабът беше изтеглен до Варна и при разчистване на отломки от изгорели каюти са намерени човешки останки. За това съобщи БНР още на 7 ноември - с уточнение, че е намерен със сигурност 1 мъртъв моряк и още човешки останки, но сега източник на AFP от българските правоохранителни органи казва, че вероятно става въпрос за 6 души. Прокуратурата е разпоредила ДНК тест.

Танкерът беше атакуван на 15 октомври на около 13 морски мили югоизточно от Сулина, Румъния, точно извън румънските териториални води. Плавателният съд е бил на път, празен, към молдовското пристанище Джурджулещ, на границата с Румъния и Украйна, близо до устието на река Прут, която се влива в Дунав. Според оцелели моряци, три дрона са ударили танкера, два от които са ударили жилищните помещения. От 12-те членове на екипажа петима са спасени, седем са в неизвестност: шестима граждани на Бенин и един руски гражданин.

Салвадор Адорно, представител на шипинг компанията, която се грижи за Wine trader, заяви, че е "напълно убеден, че Русия стои зад атаката". По това време Москва съобщи, че са били ударени два товарни кораба, превозващи военни доставки, предназначени за Одеса, но не уточни имената им.

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