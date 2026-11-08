Солта, която не убива: Откритие прави революция срещу високото кръвно

Обикновената готварска сол може да се превърне в оръжие срещу инфарктите и инсултите на изненадващо ниска цена. Според мащабно международно проучване, ръководено от учени от австралийския „Институт Джордж за глобално здраве“, преминаването към сол, обогатена с калий, би могло да предотврати близо 3 милиона смъртни случая и над 10 милиона нови сърдечносъдови и бъбречни заболявания по света всяка година.

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Край на познатата готварска сол?

Изследването, което анализира потенциалните ползи в 193 държави, насочва вниманието към един двоен проблем в съвременното хранене — прекомерния прием на натрий и недостига на калий. И двата фактора са основни виновници за високото кръвно налягане, от което според Световната здравна организация страда всеки трети възрастен или около 1,4 милиарда души по планетата. Сърдечносъдовите заболявания пък остават водеща причина за смърт и инвалидност в световен мащаб, водещи до близо 19,2 милиона смртни случая годишно.

Алтернативният продукт изглежда, ухае и се използва напълно нормално при готвене, но част от натриевия хлорид в него е заменен с калиев хлорид. По този начин той едновременно намалява вредния натрий и набавя липсващия калий в организма.

Добрата новина е, че дори частичният преход към тази полезна алтернатива носи огромни ползи. Само подмяната на солта, която използваме у дома за готвене, може да спаси около 1,85 милиона живота годишно.

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Истинското предизвикателство обаче се крие извън домашната кухня. В Европа и Северна Америка над 70% от приема на сол идва скрит в преработените храни и ястията в ресторантите. Ако хранително-вкусовата промишленост също премине към калиева сол, това би предотвратило още 1,56 милиона смъртни случая.

Авторите на изследователския проект отбелязват, че най-мащабни резултати биха се видели в държави с голямо население, като само в Китай пълният преход би спасил над 1 милион души годишно, а в Индия — около 400 000.

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Въпреки огромните ползи, учените предупреждават, че по-широкото навлизане на продукта изисква внимание. Хората с напреднали бъбречни заболявания или приемащи определени медикаменти трябва да бъдат внимателни с приема на калий, за да се избегне рискът от хиперкалиемия. Според специалистите обаче тези рискове лесно се управляват чрез правилно етикетиране на стоките в магазините и елементарна здравна информираност.

Световната здравна организация вече подкрепя използването на калиева сол като ефективно средство срещу хипертонията. Въпреки че глобалното преминаване е амбициозна задача, изследователите подчертават, че това е изключително евтина и мощна алтернатива в сравнение с дългогодишните и скъпи медикаментозни лечения.