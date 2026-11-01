Два нови филма на Хирокадзу Корееда и хитови заглавия с Джулиан Мур и Бари Киогън ни очакват на "Киномания"

През ноември "Киномания" ще покаже два нови филма на носителя на "Златна палма" Хирокадзу Корееда – "Невидимо в кутия" от официалната състезателна програма в Кан и "Погледни назад" от официалната състезателна програма във Венеция. В програмата на фестивала влизат и филми на независимото студио A24 – "Дебютът" на Джеси Айзенбърг с Джулиан Мур и Пол Джамати и "Татко след полунощ" на Джордан Фърстмен. Сред атрактивните премиери са още "Сладко от пеперуди" на Кантемир Балагов с Бари Киогън и победителят от Сънданс "Жозефин" на Бет де Араужо.

"Невидимо в кутия" ("Sheep in the Box") е новият филм на Хирокадзу Корееда, който ни среща с двойка съпрузи от недалечното бъдеще. Съкрушени от загубата на сина си, те приемат в живота си хуманоиден робот със същата външност и глас като на починалото им дете. Опитът да превъзмогнат скръбта поставя въпроси за природата на любовта, за паметта и за ролята на съвременните технологии. В ролите са Харука Аясе и Дайго Ямамото, а малкият Риму Куваки е избран измежду 200 момчета. Първата прожекция е на 19 ноември в кино "Люмиер" – в официалната вечер на Япония и в рамките на "Дни на японската култура". Билетите за 19 ноември са тук.

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"Погледни назад" ("Look Back") е вторият филм на Корееда от тази година. Той е базиран на едноименната манга на Тацуки Фуджимото, автор на "Chainsaw Man". Историята проследява амбициозната Фуджино, която още като ученичка е напълно уверена в таланта си на художничка на манги. В същото време самотно живеещата Кьомото рядко напуска стаята си, където се посвещава изцяло на рисуването. Сближени от страстта, която споделят, двете момичета от провинциално градче преследват мечтата си в продължение на тринайсет години. В ролите са Нацуки Дегучи, Аджу Макита, Масаки Суда и Канкуро Кудо. Първата прожекция е на 14 ноември в кино "Одеон", билетите са тук.

"Киномания" ще представи още "Дебютът" (The Debut) на Джеси Айзенбърг с участието на Джулиан Мур, Пол Джаматти, Хали Бейли и самия Айзенбърг. Сюжетът ни среща със срамежливата домакиня от Ню Джърси Мона, която неочаквано получава роля в мюзикъл на местния любителски театър. Привлечена от копнеж по нещо, което липсва в живота ѝ, тя открива нова страст, сценична магия и общност, които променят живота ѝ. Филмът включва оригинални песни, написани от самия Айзенбърг, главната роля е създадена специално за Джулиан Мур, а един от продуцентите е Ема Стоун. Гледаме "Дебютът" на 9 декември в специалната допълнителна програма на фестивала, а билетите са тук.

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Зад атрактивната продукция "Татко след полунощ" ("Club Kid") стои култовата компания A24. Комедийната драма е режисьорски дебют на Джордан Фърстмен, който е и сценарист, и изпълнител на главната роля. В ролите са още Кара Делевин, Диего Калва и Реджи Абсолом. Филмът бе представен в секция "Особен поглед" на Международния филмов фестивал в Кан и разказва за залязващ промоутър от ъндърграунд парти сцената. Неговият живот се преобръща, когато внезапно му се налага да се грижи за сина, за чието съществуване дори не е подозирал. Тази среща го изправя пред най-голямото предизвикателство в живота му. Първата прожекция в рамките на фестивала е на 14 ноември, a билетите са тук.

В програмата на 40-ото издание на "Киномания" влиза и "Жозефин" ("Josephine") на Бет де Араужо. Филмът спечели на фестивала "Сънданс" едновременно Голямата награда на журито и Наградата на публиката, а след това беше в официалната състезателна програма на Международния филмов фестивал в Берлин. Историята е за 8-годишната Жозефин, която става свидетелка на брутално престъпление в градски парк. Филмът проследява нейния страх, вътрешни борби и травмата, с която семейството ѝ се опитва да се справи. Драматичният трилър изследва с изключителна психологическа дълбочина детското възприятие за насилието, като едновременно поставя въпроса какво означава да бъдеш добър и разбиращ родител в момент на криза. В ролите са Джема Чан и Чанинг Тейтъм, които са и продуценти на филма, Мейсън Рийвс и Филип Етингър. Първата прожекция на "Жозефин" е на 14 ноември, а билетите са тук.

Специално внимание заслужава и новата творба на Кантемир Балагов, режисьор на пожъналия успехи "Beanpole". Актуалната продукция "Сладко от пеперуди" ("Butterfly Jam") бе един от най-обсъжданите филми на тазгодишния фестивал в Кан, където влезе в "15-дневката на режисьорите". 16-годишно момче от черкезката диаспора в Ню Джърси е раздвоено между мечтата за спортна кариера и задължението да помага в традиционния семеен ресторант, съгласно очакванията на общността. Животът му се преобръща изцяло след едно рисковано решение на амбициозния му баща. Драмата е дълбок и въздействащ разказ за родовата памет, гордостта, семейното наследство и сложните проявления на мъжествеността. Участват Талха Акдоган, Бари Киогън, Райли Киоу и Хари Мелинг. Първата прожекция е на 13 ноември в кино "Одеон", а билетите са тук.

40-ото издание на "Киномания" започва на 12 ноември 2026 с новия филм на Мартин Макдона "Див кон девет". Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн в epaygo.bg и на касите на НДК.