30-годишна верига бензиностанции в Москва затвори. Нови ограничения за зареждане с горива в Русия

Всички 53 бензиностанции с марка Trassa на PAO EuroTrans са затворени. "Газпромбанк Лизинг", собственикът на активите на компанията (бензиностанциите бяха отдадени под наем на PAO EuroTrans), в момента изземва всички 57 станции (53 в Московска област и 4 в други региони на Руската федерация. Това съобщи клонът на руското енергийно министерств в Московска област.

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От там добавиха, че 40 бензиностанции в Московска област вече са запечатани, а други 17 ще бъдат иззети до края на седмицата. PAO EuroTrans е изправена пред фалит.

Веригата Trassa беше вторият по големина независим оператор в Москва и Московска област по продажби. Тя работеше от 30 години.

Междувременно, ограниченията за зареждане на горива в Карелия пак са в сила, след малко повече от две седмици "пауза". "Роснефт" въвежда временни ограничения за горива в Карелия, обяви регионалният губернатор Артур Парфенчиков в официалния си канал в Телеграм. Бензиностанциите в областта вече ще могат да продават на едно превозно средство до 30 литра бензин в градовете и до 50 литра по магистралите. Лимитът за дизелово гориво е 50 литра. Забранено е и пълненето на туби с гориво.

А сателитни снимки показаха, че украинската атака с далекобойни дронове срещу рафинерията на "Роснефт" в Саратов е опожарила 10 резервоара-цистерни и 6 дни след атаката един от тях още тлее и не е угасен - ОЩЕ: Две големи рафинерии на "Роснефт" спряха работа след украинските атаки

Radio Svoboda has published satellite imagery of Russia's Samara oil pumping station following five Ukrainian strikes in October and November. Its analysis identifies up to 10 fuel tanks destroyed by fire, with one still smoking six days after the November 2 attack. #Ukraine https://t.co/yyvAEfBSO3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2026