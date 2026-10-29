Джим Шеридан, Якоб Йония и Павел Павликовски в София на Синелибри

Само няколко дни ни делят от тържествената церемония по награждаване в конкурсите за най-добър пълнометражен игрален филм по литературна творба и най-добър документален филм на фестивала Синелибри. Тя ще се състои на 3 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на Националния дворец на културата в присъствието на международното жури в лицето на Джим Шеридан, Якоб Йония, Мария Хурадо, Теодора Маркова. В надпреварата за майсторска екранизация тази есен влизат девет заглавия, сред които "Черното топче", който предизвика фурор в Кан и Торонто, "И тогава изведнъж" на Рюсуке Хамагучи, удостоен с наградата за най-добра женска роля в Кан, и "Паралелни истории" на двукратния носител на "Оскар" Асгар Фархади.

По традиция преди церемонията представителите на журито ще участват в специални събития. На 1 ноември от 19:15 ч. в кино "Люмиер" живата легенда на ирландската кинематография Джим Шеридан ще открие лично прожекцията на "В името на отца", а след края на филма зрителите ще имат възможност да се срещнат с него и да зададат своите въпроси. Припомняме, че Шеридан има в творческия си актив шест номинации и две награди "Оскар", а режисираните от него филми са удостоени с внушителен набор отличия, в т.ч. 16 номинации за "Оскар", 8 номинации за BAFTA и 14 номинации за "Златен глобус".

Едва ли има зрител, който да е останал безразличен пред психологическата драма "Левият ми крак" (1989), последвана от "В името на Отца" (1993), отново с Даниъл Дей-Луис в главната роля. Носител на "Златна мечка" и номиниран за седем награди "Оскар", филмът разказва покъртителната история на Гери Конлън и неговата битка за справедливост. Събитието се провежда със съдействието на Посолството на Ирландия в София.

На 1 ноември от 19:15 ч. в Дома на киното датският автор и преводач Якоб Йония ще открие премиерата на криминалната драма "Най-далечната граница", екранизация на собствения му роман под режисурата на Кристофер Бое. Една от водещите роли във филма се изпълнява от актрисата Матилде Арсел, която беше удостоена с купа "Волпи" във Венеция за превъплъщението си в "Неизвестна жена". Якоб Йония придобива международна известност именно с поредицата за създаването на специалния отдел за разследване на престъпления, превърнал се в датски аналог на ФБР и придобил почти митичен статут в очите на много датчани. В основата на успеха му стои харизматичната и противоречива фигура на младия Ото Химелструп. Преди старта на прожекцията ще бъде представено българското издание на романа "Най-далечната граница", преведен от Росица Младенова.

Още: Фестивалът на френския филм на "Киномания" се открива с "Фантомът на операта" и продължава с "Фиорд" и "Минотавър" от Кан

За българската премиера на новия си филм в София пристига един от най-изявените европейски киностилисти - режисьорът, сценарист и продуцент Павел Павликовски. След като триумфира в Кан, биографичната драма "Отечество" (2026) продължава да шества по света и да събира възторжени отзиви от страна на критиката и взискателната публика, която цени елегантното, интелектуално "зрелищно" авторско кино. Верен на радикалния си минимализъм и монохромната естетика, Павликовски смело преплита темите за цената на изгнанието, политическата идеология, неизличимите последици от войната и обществените разломи. Емоционалното ядро на филма все пак ​​не е разделението на Германия и поляризацията след Втората световна война, а сложната връзка между родители и деца и чувството за вина като огледало на историческите травми и екзистенциалния избор, който правим. Припомняме, че непосредствено след церемонията по награждаване носителят на "Оскар" за "Ида" (2013) ще бъде удостоен с Награда за изключителния си принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. А след прожекцията на "Отечество" ще се състои разговор с режисьора, в който ще участва и писателят Георги Господинов. Билети за събитието на 3 ноември все още могат да бъдат закупени онлайн или от касите на НДК.

На 2 ноември в кино "Люмиер" Павликовски ще увенчае с присъствието си две специални прожекции: от 18:30 ч. за първи път в България ще бъде излъчен документалният филм "Пътешествията на Достоевски" – трагикомична история за сблъсъка на Изтока и Запада, разказана чрез житейските перипетии на ватмана Дмитрий Достоевски, потомък на великия руски писател. Същата вечер от 19:30 ч. ще се състои прожекция на хладния шедьовър "Студена война" (2018) като жест към зрителите, които не са имали възможност да го видят досега. Тази интимна драма ни въвежда в свят, в който идеологически въоръжената бюрократична машина на държавата ограничава свободата на личността и поставя на изпитание нейната морална устойчивост. След прожекцията публиката ще може да се включи в дискусия с режисьора.

Още: Гийом Лоран представя филма "Вода за цветята" в София

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Допълнителна информация за филмовата програма и за предстоящите специални събития ще намерите на уебстраницата на фестивала: www.cinelibri.com.