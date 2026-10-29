Отиде си легендарният актьор сър Патрик Стюарт (ВИДЕО)

Отиде си легендарният британски актьор сър Патрик Стюарт. Известен с ролите си в „Стар Трек“ и „Х-Мен“, той почина на 86-годишна възраст. Стюарт е починал в сряда в дома си в Лос Анджелис, съобщиха от профилите му в социалните мрежи.

Публикация в Instagram гласи: „С огромна скръб съобщаваме за кончината на сър Патрик Стюарт вчера в дома му в Лос Анджелис. В последните му мигове до него е била любимата му съпруга Съни. Актьорът си отиде след кратък, но тежък период на боледуване от болестта на Алцхаймер и деменция“. „Той беше обгърнат от топлината на семейството и приятелите си, заобиколен от музика на живо, молитви, сълзи, смях и онази дълбока емоция, която само той можеше да вдъхнови след цял живот, посветен на всички нас“, се казва още в съобщението.

Кой е Патрик Стюарт?

Сър Патрик Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в Мирфийлд, графство Йоркшир, Англия. Израства в семейство с ограничени финансови възможности. Майка му Гладис работи в текстилната промишленост, а баща му Алфред служи в британската армия, преди да работи като общ работник и пощальон. Стюарт прекарва част от детството си в Джароу, Североизточна Англия.

Интересът му към актьорството се заражда още в училище, където учителят му по английски език го насърчава да чете и да играе Шекспир. На 15-годишна възраст напуска училище и започва работа като млад репортер в местен вестник. Впоследствие обаче избира театъра пред журналистиката.

През 1957 г. е приет в театралното училище Bristol Old Vic, където получава професионалната си подготовка. След първите си сценични изяви се присъединява към Кралската шекспирова компания през 1966 г. Там прекарва значителна част от ранната си кариера, играейки в класически произведения и утвърждавайки се като сериозен театрален актьор. Сред отличията му от този период е награда „Лорънс Оливие“ за ролята му в постановката „Антоний и Клеопатра“.

Големият международен пробив на Стюарт идва през 1987 г., когато е избран за ролята на капитан Жан-Люк Пикар в сериала „Стар Трек: Следващото поколение“. Първоначално той вече има изградена репутация в британския театър, но е сравнително непознат за американската публика. Сериалът се излъчва в продължение на седем сезона – до 1994 г. Образът на Пикар, капитан на звездолета „Ентърпрайз“, превръща Стюарт в една от най-разпознаваемите фигури във франчайза. Актьорът се завръща към ролята и в няколко пълнометражни филма, сред които „Стар Трек: Първи контакт“ от 1996 г. и „Стар Трек: Немезис“ от 2002 г.

Години по-късно той отново влиза в образа на Пикар в сериала „Стар Трек: Пикар“, чийто първи сезон излиза през 2020 г. Така героят остава ключова част от кариерата му в продължение на десетилетия.

През 2000 г. Стюарт поема друга емблематична роля – тази на професор Чарлс Ксавие, основателя на мутантския екип X-Men, във филма „Х-Мен“. Героят му е телепат и наставник, който се стреми към мирно съжителство между мутантите и хората. Стюарт се завръща към образа в няколко продължения, включително „Х-Мен 2“, „Х-Мен: Последният сблъсък“ и „Логан“. Ролята го утвърждава и като една от водещите фигури в киноадаптациите на комикси на Marvel.

За работата си получава редица отличия и номинации, сред които награди „Лорънс Оливие“ и номинации за „Тони“, „Еми“ и „Златен глобус“. През 1996 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. През 2001 г. е удостоен с орден на Британската империя за приноса си към актьорското изкуство и киното. През 2010 г. кралица Елизабет II му присъжда рицарско звание за заслугите му към драматичното изкуство. Оттогава официално използва обръщението „сър“.

През 2023 г. издава мемоарната си книга Making It So, в която разказва за трудното си детство, началото на актьорската си кариера и пътя към международната известност.