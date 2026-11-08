Най-важните новини за деня: 8 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 ноември 2026 г.

Бюджет 2027

"ПОДМЯНА": ДБ ОБВИНИ ВЛАСТТА, ЧЕ Е ФАЛШИФИЦИРАЛА ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ДО ЕК ЗА ВТОРИЯ ПЕНСИОНЕН СТЪЛБ

Гълъб Донев не просто лъже, а подменя документи. Колкото повече задълбават в лъжата, толкова по-грозно става. Това написа в социалните мрежи Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

ВОЙНА НА ПИСМА: ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПЕКАНОВ НАМЕСИ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ В СКАНДАЛА ЗА ПЕНСИИТЕ, ДБ ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ

Съпредседателят на "Да, България" (част от "Демократична България") Ивайло Мирчев призова финансовия министър Гълъб Донев да си подаде оставката след скандала с кореспонденцията с Европейската комисия във връзка с национализиране на част от втория пенсионен стълб. В интервю за предаването "120 минути" по bTV тази неделя, 8 ноември, Мирчев показа оригиналното писмо на Министерство на финансите до ЕК, което, по думите му, е с променена дата и от него е премахната частта със спорното предложение, макар по-рано то да е било изпратено на изпълнителния орган на ЕС.

ТОЧКА ПО ТОЧКА: БЮДЖЕТ 2027 – ОБЕДНЯВАНЕ В ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, ПОВЕЧЕ ДАНЪЦИ И ОЩЕ: АНАЛИЗ НА АСЕН ВАСИЛЕВ

За втори пореден път финансовото министерство подценява какви ще са последиците от войната в Иран за България – конкретно за инфлацията. За това предупреждава в личната си страница във Facebook Асен Василев, бивш финансов министър и настоящ депутат от ПП-ДБ, лидер на "Продължаваме Промяната" (ПП). Той публикува анализ на проекта за бюджт за 2027 година – но само първа част от наблюденията си.

"НИЕ СМЕ НАД ПОЛОВИН МИЛИОН, СИГУРНОСТТА Е СКЪПА": В МВР ИСКАТ ЗАПЛАТИТЕ ИМ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ, ЗАПЛАШВАТ СЪС СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

СФСМВР настоява служителите в МВР да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия. За това предупредиха от Синдикалната федерация на служителите в MВР (СФСМВР), от където поискаха увеличение на заплатите в сектора.

Снимка: БГНЕС

МИНИСТЪРЪТ ОТРЯЗА ИСКАНЕТО НА МВР ЗА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ С НОВИЯ БЮДЖЕТ - ДРУГИ СЕКТОРИ ИМАТ ДА "ДОГОНВАТ"

Увеличение на заплатите в МВР няма да бъде предвидено в новия бюджет. Очаква се възнагражденията на полицаите да останат без промяна поне за една година, а решението вече е било обсъдено със синдикатите. Това заяви в "На Фокус" по Нова ТВ вътрешният министър Иван Демерджиев, който е в Пловдив по повод професионалния празник на българската полиция.

Войни и протести

КРАЙ НА САГАТА "ПОДКРЕПИЛИ - НЕ ПОДКРЕПИЛИ": ЕК ПОТВЪРДИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА КЪМ ОБЩОТО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА УКРАЙНА В ООН

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Така се слага точка на разминаването и взаимно изключващите се твърдения между Президентството, Министерството на външните работи (МВНР) и официалните данни на ООН по случая.

ДУГИН КЪМ УКРАИНЦИТЕ: УБИВАМЕ ВИ, БРАТЯ, ЗА МНОГО ВАЖНА ЦЕЛ. ОЧЕРТАВАТ СЕ 15 МЛРД. ДОЛАРА ОТ САЩ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Обичаме ви, уважаваме ви и дори да бъдем принудени да ви убиваме, стреляме в сърцето, в главата, в лицето на нашите братя и сестри. Това е много тежко. Но го правим за много важна цел. Дори не можем да я осъзнаем. Тази цел е над нашите официално декларирани задачи. Правим го в името на спасението, в името на трансформацията. Ние сме една кръв – правим го, за да бъдем едно с вас, защото вие сте едно с нас". Думите са на Александър Дугин, считан за идеолог на руския диктатор Владимир Путин – и те ясно показват докъде е стигнало умопомрачението в Русия заради режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски лидер. Защото в превод думите му са следните: Украинци, трябва завинаги да сте в руското блато, с нас. Ако искате нещо различно, не може. А според Дугин да си украинец всъщност е психическо разстройство - да мислиш, че си украинец, това е неговият прочит.

НОВА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ МЕЖДУ ЕС И РУСИЯ: ЕВРОПА С ТВЪРДО "НЕ" СРЕЩУ ИДЕЯТА НА ТРЪМП (ВИДЕО)

Европа няма да обсъжда нова система за сигурност с Русия, докато не бъде постигнато примирие в Украйна. Европейските държави отхвърлиха идеята на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет Джаред Къшнър за провеждане на следвоенни преговори за сигурност с Москва едновременно с постигането на споразумение в Украйна. „Първо трябва да бъде сключено мирно споразумение за Украйна, а едва след това – споразумение за архитектурата на сигурността“, казва пред The Washington Post неназован служител от съюзническа на САЩ държава.

РУСИЯ ПРОБВА СВОЙ STARLINK, ЗА ДА УДРЯ С ДРОНОВЕ ДЪЛБОКО В УКРАЙНА И ЕВРОПА, НО ИМА НЯКОЛКО "НО"

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Русия влиза в надпревара за пускането на собствена версия на Starlink на Илон Мъск, която би позволила на операторите ѝ да управляват масово дронове дълбоко в територията на Украйна. Анализатори предупреждават, че флагманският космически проект на Москва „Рассвет“ - система за сигурна комуникация, използваща широколентова мрежа от сателити в ниска околоземна орбита, наземни станции и терминали, - може да започне да функционира още през следващата година.

БИВШ СЪВЕТНИК ПО СИГУРНОСТТА ПРИ ТРЪМП ПРЕД БЪЛГАРСКА АУДИТОРИЯ: ПРИТЕСНЕН СЪМ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО МУ КЪМ ПУТИН, АТАКИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ

Джон Болтън - американски адвокат, дипломат, консултант на Републиканската партия и политически коментатор, който от 2018 до 2019 г. беше съветник по националната сигурност на САЩ в първия мандат на Доналд Тръмп, остро разкритикува президента на Щатите. В интервю за Натали Пашева от Нова ТВ той коментира изборите за Конгрес, които републиканците загубиха, каза и че е доста "притеснен" от поведението на Тръмп към диктатора Владимир Путин, а това може да рефлектира на цяла Европа, да не говорим за източната част на континента, където е България.

"ПО ПУТИНСКИ МОДЕЛ": ГЛАСУВАТ ЗАКОНА НА "ВЪЗРАЖДАНЕ" ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ, КОЙТО ЩЕ УДАРИ ПО БИЗНЕСА И МЕДИИТЕ

След Закона за българския език на "Възраждане", отнесъл много подигравки заради официалното валидиране на "шльокавицата", нова законодателна инициатива на партията разбуни духовете у нас. Според сайта на НС следващата седмица парламентарната комисия за прякото участие на гражданитe планира обсъждане и гласуване на първо четене на закона на "Възраждане" за чуждестранните агенти.

ПРОТЕСТНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ ПОДПАЛИ ЦЯЛА ЕВРОПА: САМО В БЪЛГАРИЯ Е ТИХО

Протестното движение във Франция не показва почти никакви признаци на отслабване, близо два месеца след като ученици излязоха за първи път на демонстрация заради проблемите в образованието. От тогава протестната искра се разпространи в Европа, с изключение на няколко острова на бездействието. Сред тях - България.