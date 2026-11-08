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Страхотно! Българин стана олимпийски вицешампион при младежите на Дакар 2026

08 ноември 2026, 20:54 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по лека атлетика
Страхотно! Българин стана олимпийски вицешампион при младежите на Дакар 2026

Българският талант в леката атлетика Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. 17-годишният състезател завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал. Сливенският атлет постигна 7.30 в най-добрия си пети опит. При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит се приземи на 7.29 метра. Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45 метра. Трети е Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23 м.

Медал за Стилиян Орлинов от Дакар 2026

Това е четвърти медал за България в леката атлетика от младежки олимпийски игри. Първото отличие спечели Георги Цонов - бронз в тройния скок в Сингапур 2010. През 2018-а в Буенос Айрес Александра Начева триумфира с олимпийската титла в тройния скок, а Валентин Андреев завоюва сребро в хвърлянето на чук. С отличието на Стилян Орлинов България вече има един златен, два сребърни и един бронзов медал в леката атлетика от младежки олимпийски игри.

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Стилиян Орлинов

Отличието на Орлинов е второ за България в Дакар, след бронза на Иван Николчев в джудото. Другият българин Васил Антонов в надпреварата днес се класира за финала на 400 метра. Националът даде второ време във втора 1/2-финална серия 49.07 секунди при температура около 40 градуса. Битката за медалите в дисциплината ще бъде на 9 ноември, понеделник, от 17:00 часа. В понеделник предстои и финалното бягане на 3000 метра с участието на Зара Илиева. / БТА

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Лека атлетика Младежки Олимпийски игри скок на дължина
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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