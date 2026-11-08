Манчестър Юнайтед оцеля в 8-голов трилър на "Олд Трафорд"! Издънка за Челси и голяма изненада във Висшата лига (РЕЗУЛТАТИ)

Невероятно зрелище на "Олд Трафорд"! Манчестър Юнайтед и Астън Вила завършиха наравно 4:4 в мач от 10-ия кръг от Висшата лига. Срещата започна катастрофално за домакините, които допуснаха два гола в рамките на първите четири минути - на Алисон и Никълъс Джаксън. Юнайтед възстанови равенството преди почивката благодарение на дузпа на Бруно Фернандеш и попадение на Юри Тиелеманс. Вила отново поведе с два гола - дузпа на Джон МакГин и Леон Горецка, но "червените" наваксаха в добавеното време, когато Джошуа Зиркзее и Патрик Доргу донесоха точката.

Страхотен кръг и много изненади във Висшата лига

По-ранните мачове от неделния следобед също предложиха много интересни моменти. Брайтън победи с 2:0 тима на Брентфорд, като по този начин се изкачи на второ място в класирането. "Чайките" са с 22 точки и една повече от Манчестър Сити, който ден по-рано загуби с 1:3 срещу Нотингам Форест, а Арсенал е лидер с 27. Брайтън изкова домакинския успех през първото полувреме. Диего Гомес откри резултата в 15-ата минута и Паскал Грос бе точен от дузпа в 42-та, а между двете попадения Брентфорд остана с човек по-малко след червен картон на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго.

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Ливърпул пък се наложи с 3:1 срещу Кристъл Палас като гост и се изкачи на четвърто място. Мърсисайдци нанесеха своя удар в края на първото и началото на второто полувреме. В 40-ата минута Доминик Собослай центрира от статично положение, където Алексис Мак Алистър изпрати топката във вратата на Кристъл Палас, а в началото на втората част Флориан Виртц реализира за 2:0 след асистенция на Брадли Баркола. Александър Исак добави трети гол за Ливърпул в 89-ата минута, а Кристъл Палас получи дузпа в добавеното време за нарушение на Милош Керкез. Еди Нкетия отбеляза единственото попадение за "орлите". Междувременно Челси допусна четвъртата си загуба за сезона, отстъпвайки с 0:1 от Съндърланд. Единственото попадение в срещата бе дело на Енцо Льо, който се разписа за "черните котки" в 36-а минута.

Всички резултати от 10-ия кръг във Висшата лига:

Евертън 3:1 Ковънтри

Лийдс 1:0 Тотнъм Хотспър

Фулъм 1:1 Нюкасъл

Арсенал 1:0 Хъл Сити

Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити

Ипсуич 1:2 Борнемут

Брайтън 2:0 Брентфорд

Съндърланд 1:0 Челси

Кристъл Палас 1:3 Ливърпул

Манчестър Юнайтед 4:4 Астън Вила

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