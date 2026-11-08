Бомбени заплахи, спрени хладилници в супермаркети: Ирландия подозира Русия дни преди голяма международна среща

Източници в ирландските служби за сигурност смятат, че Кремъл може да стои зад вълна от фалшиви бомбени заплахи, които прекъснаха най-малко 50 полета до и от Ирландия, Обединеното кралство и континентална Европа, съобщава The Sunday Times.

"Моделът на действията сочи руско участие. Тези инциденти са взаимосвързани и координирани по начин, който предполага участието на държавен актьор", каза източник от ирландското разузнаване пред изданието.

"Знаем, че Русия е замесена в подобни действия", заяви пред вестника Томас Бърн, държавен министър на Ирландия по въпросите на Европа и отбраната. Руското посолство нарече подозренията "напълно неоснователни“.

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Според информацията, стотици училища от двете страни на ирландската граница, супермаркети и медии също са получили бомбени заплахи през последните седмици. В петък, 6 ноември, бяха изпратени заплашителни писма до националния телевизионен оператор RTÉ, който беше принуден да евакуира редакцията си, и до британската телевизия Sky. Хакери също така компрометираха хладилните системи на ирландската верига супермаркети SuperValu.

Атаките са станали по време на подготовката за срещата на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Дъблин в четвъртък, 12 ноември. Очаква се представителите на около 55 държавни глави, включително украинският президент Володимир Зеленски, да присъстват. Полицията нарича мерките за сигурност за срещата на върха най-мащабните в историята на Ирландия - няколко улици в центъра на Дъблин ще бъдат затворени и ще бъде въведена зона, забранена за полети срещу дронове.

Financial Times съобщи по-рано, че разузнавателните служби в няколко европейски страни разследват евентуалното участие на Русия в масовото разпространение на фалшиви бомбени заплахи срещу самолети, които прекъснаха десетки полети в Европа миналата седмица. Едно от съобщенията е изпратено от името на "Мъжката държава", група, забранена в Русия, но нейният основател Владислав Поздняков отрича всякакво участие.

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