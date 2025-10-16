Войната в Украйна:

Новият българския филм "България Amore Mio" тръгва по кината

Вчера, 15-и октомври, на специална предпремиерна прожекция беше показан най-новият филм на режисьора Антонио Пису "БЪЛГАРИЯ AMORE MIO". Събитието събра екипа на продукцията, партньори и съмишленици. Специално от Италия пристигнаха продуцентите Маурицио Паганели и Андреа Ричепути, които стоят в основата на сюжета във филма, който е базиран на действителни събития, преживяни от тях. Редом до тях застана и копродуцентът на филма Николай Урумов с оператора Адриан Силистеану, заедно с българската част от актьорския състав Александра Лашкова, Константин Трендафилов, Богдан Казанджиев, Мелани Младенова, Екатерина Лазаревска, Дария Узун.

Комедията тръгва премиерно в киносалоните в страната от утре (17 октомври), а в главни роли ще видим Захари Бахаров и Александра Лашкова, които ще си партнират с италианските си колеги Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Constantini, Cesare Bocci и Samuele Sbrighi.

Още за филма

"БЪЛГАРИЯ AMORE MIO" е продължение на филма "EST - Dittatura Last Minute" (2020) на режисьора Антонио Пису. Действието ни отвежда в началото на 90-те – време на политически промени, но и на скрити шпионски игри. Докато италианското разузнаване преследва двама предатели, трима приятели от Чезена предприемат ново пътуване, което ги отвежда в София – при загадъчната Юлия (Александра Лашкова), любимата на Биби. Това, което започва като романтична авантюра, се превръща в заплетена история с мафия, тайни служби и неочаквани обрати, в която героите се оказват "шпиони по неволя".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
