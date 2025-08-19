Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Първи резултат от срещите: Украйна купува американски оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

19 август 2025, 01:11 часа 426 прочитания 0 коментара
Украйна предлага сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ. Това се съобщава в нов доклад на "Financial Times", цитиран и от световните агенции. Според изданието Киев ще обещае да купи американски оръжия като част от сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.

В доклада се казва и че европейските съюзници на Киев ще финансират сделката. Съгласно предложенията Киев и Вашингтон ще се споразумеят и за сделка на стойност 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании.

Financial Times съобщава още, че предложенията са били споделени със САЩ преди срещите в понеделник. Не е ясно дали са обсъдени на поредицата срещи между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери на преговорите в Белия дом, по време на които фокусът бе именно гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и мирното споразумение.

⚡️Ukraine has promised to purchase $100 billion worth of weapons from the US as part of security guarantees, according to the FT.

At the same time, the US will sign a $50 billion deal with Ukrainian companies for the production of drones.

According to the publication, Ukraine… pic.twitter.com/8aPFgyegRV

— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 18, 2025

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
