Първи резултат от срещите: Украйна купува американски оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ. Това се съобщава в нов доклад на "Financial Times", цитиран и от световните агенции. Според изданието Киев ще обещае да купи американски оръжия като част от сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.
В доклада се казва и че европейските съюзници на Киев ще финансират сделката. Съгласно предложенията Киев и Вашингтон ще се споразумеят и за сделка на стойност 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании.
Financial Times съобщава още, че предложенията са били споделени със САЩ преди срещите в понеделник. Не е ясно дали са обсъдени на поредицата срещи между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери на преговорите в Белия дом, по време на които фокусът бе именно гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и мирното споразумение.
⚡️Ukraine has promised to purchase $100 billion worth of weapons from the US as part of security guarantees, according to the FT.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 18, 2025
At the same time, the US will sign a $50 billion deal with Ukrainian companies for the production of drones.
According to the publication, Ukraine… pic.twitter.com/8aPFgyegRV
