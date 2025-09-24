Войната в Украйна:

Образцово италианско кино в рамките на "Синелибри" 2025

24 септември 2025, 18:15 часа 350 прочитания 0 коментара
Втора поредна година кино-литературният фестивал "Синелибри" ще изкушава зрителите с образцово италианско кино в рамките на модула Italian Screens, или "Ново италианско кино без граници". Акцент в програмата е новият кинематографичен шедьовър на Марио Мартоне, многократно награждаван филмов и театрален режисьор и продуцент, една от най-интересните и открояващи се фигури в съвременното италианско изкуство. Още с дебютния си пълнометражен филм "Смъртта на един неаполитански математик" Мартоне печели наградата на журито във Венеция през 1992 година, а през 1995 г. привлича вниманието на критиката в Кан с филма си "Тягостна любов" по романа на Елена Феранте.

Кадър от "Навън", източник: "Синелибри"

"Навън" (2025) е биографична драма за Голиарда Сапиенца, една от най-значимите италиански писателки на миналия век. Едновременно психологически релефен и величествено красив, филмът беше част от оспорваното състезание за "Златна палма" в Кан, както и предишната кинотворба на Мартоне, "Носталгия" (2022). По думите на режисьора "Навън" е драматична среща между душевността на една жена и един митичен град – Рим, с неговата съзерцателна атмосфера и съмнителна свобода, с монументалния дух и хаоса отвъд стените на затвора. Майсторска адаптация по романа "Университетът Ребибия" на Сапиенца, "Навън" завладява и с убедителна актьорска игра – главната роля се изпълнява от звездата на италианското кино Валерия Голино. Режисьорът Марио Мартоне лично ще открие второто издание на Italian Screens в София и ще представи филма на 15 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер". Специален гост на събитието ще бъде Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в световноизвестната киностудия Чинечита̀ и директор на международните отношения в ANICA. Билети може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/1991099522

Кадър от "Радостта", източник: "Синелибри"

Валерия Голино е звездата в още едно премиерно заглавие от модула с италианско кино – "Радостта" на режисьора Николанджело Джелормини, номиниран за две награди на тазгодишния кинофестивал във Венеция. Филмът изследва необичайната връзка между самотна учителка на име Джоя и неин ученик, зародила се в условия на социална безизходица. В програмата изпъква и новият филм на Паоло Дженовезе, примамливо озаглавен "Любовта е лудост". Едоардо Лео и Пилар Фолиати са очарователен тандем в тази изключително духовита и ексцентрична комедия, посветена на романтичната любов и произтичащите от нея усложнения. Специално внимание заслужава интимната драма "Три сбогувания" - новият филм на голямата испанска режисьорка Изабел Койшет, адаптация по роман на Микела Мурджа. А ценителите на експерименталното кино ще оценят високо кинематографичната фантасмагория "Орфей", осъвременена версия на мита за Орфей и Евридика, вдъхновена от творчеството на гениалния италиански писател Дино Будзати.

Част от модула с италианско кино е и документалният филм "Джани Версаче: Императорът на мечтите", любопитен разказ за живота и творческото развитие на култовия дизайнер, който ни връща към детството и юношеството му в Реджо Калабрия през 60-те години, проследява първите му стъпки в света на модата и големите успехи. Филмът на Мимо Калопрести обхваща интервюта с приятели и колеги на Версаче, както и архивни кадри от модни ревюта. Премиерата в рамките на "Синелибри" ще се състои на 20 октомври от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала".

По традиция и тази есен "Синелибри" ще има паралелни издания в Пловдив (17 октомври - 2 ноември), Бургас (18 - 26 октомври), Габрово (23 - 26 октомври), Велико Търново (24 октомври – 2 ноември), Варна (18 октомври - 2 ноември) и Стара Загора (11 – 25 октомври), като билетите за филмовата програма във всяка от изброените локации ще тръгнат в продажба две седмици преди началото.

Билетите за всички прожекции, кино-литературни премиери и срещи в София вече са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн. Програмата на фестивала е достъпна на официалния уебсайт: www.cinelibri.com. Откриване на Italian Screens и премиера на драмата "Навън" в присъствието на режисьора Марио Мартоне: https://fb.me/e/8su9aQJ2e.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
кино фестивали CineLibri Синелибри
