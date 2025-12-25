Почина Вера Алентова - звездата от "Москва не вярва на сълзи"

Руската актриса Вера Алентова е починала преди няколко часа, след като е била хоспитализирана след погребението на Анатолий Лобоцки в театър „Маяковски“. По време на церемонията ѝ станало лошо и била откарана по спешност в болница. По информация на телеграм-канала Mash, Алентова е страдала от влошаваща се хипертония през последните няколко месеца. Тя беше на 83 години.

Режисьорът на "Москва не вярва на сълзи" Владимир Меншов почина от COVID

Москва не вярва на сълзи

Вера Алентова изпълнява главната роля във филма "Москва не вярва на сълзи". „Москва не вярва на сълзи“ е съветски художествен филм от 1979 г. На първо място по посещаемост в СССР през 1980 г. (около 90 млн. зрители). През 1981 г. е удостоен с Оскар за най-добър чуждестранен филм.

Биография

Вера Алентова е родена в семейството на актьорите Валентин Михайлович Биков (1917 – 1946) и Ирина Николаевна Алентова (1917 – 1988). Баща ѝ умира, когато Вера е само на 4 годинки, след което майка ѝ я отвежда в Украйна. През 1961 г. Вера пристига в Москва, където постъпва в школата-студия (висше учебно заведение) при Московския художествен театър. Във втори курс се омъжва за своя състудент Владимир Меншов. Завършва през 1965 г. и постъпва в Московския театър „А. С. Пушкин“. През 1969 г. се ражда дъщеря им Юлия.

Награди и признание

Лауреат на Държавната премия на СССР (1981 г., за филма „Москва не вярва на сълзи“)

Премия МКФ в Брюксел „Сан-Мишел“ за най-добра женска роля (1981 г., за филма „Москва не вярва на сълзи“)

Заслужила артистка на РСФСР (1982 г.)

Лауреат на Държавната премия „Братя Василиеви“ (1986 г., за филма „Време на желания“)

Народна артистка на Русия (1992 г.)

Носител на Орден на Дружбата (2001 г.)

