"Жестокият път" на Деян Барарев с голямата награда на фестивала "Златен ритон" (ВИДЕО)

"Жестокият път" на режисьора Деян Барарев бе отличен с голямата награда за документален филм на 29-ото издание на фестивала "Златен ритон". Официалната церемония по награждаването се проведе в Лъки Дом на киното в Пловдив на 22 декември. Сюжетът: През 1984 година български алпинисти изкачват Еверест по Западния гребен – последните, които успяват да преодолеят най-смъртоносния маршрут. Това изключително постижение е съпътствано от героични дела и взаимопомощ, но и от фатални грешки и кризи в отношенията между алпинистите, останали скрити повече от четири десетилетия. До днес.

Голямата награда "Златен ритон" за най-добър анимационен филм взе "Балконада" с режисьор Ива Токмакчиева. Призът беше връчен от председателя на журито Тонислав Христов. "Балконада" грабна призове още от Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци и в категорията за най-добър режисьор. Награда за режисура получи и Светослав Драганов за документалния филм "Снежа и Франц".

Наградата на Асоциация "Академика 21" беше връчена на филма "Сизифовци" за документален филм, а призът за сценарий отиде при проф. Вера Найденова за филма "Петко Венедиков: спомени от българския 20 век".

"Филмаутор" излъчи победител в категорията за дебютен авторски екип до 35 години в лицето на Таня Божинова за анимацията "До теб". Божинова получи отличие и в категорията за дебют в анимационното кино.

Източник: "Златен ритон"

Отличие от Съюза на българските филмови дейци бе връчено на Асен Владимиров за филма "По повод един атентат". Той грабна наградата и за най-добър сценарий. Съюзът на българските филмови дейци отличи и анимацията "Момчето, което изтри целувките", а награда за сценарий получи анимацията "Свързани".

Почетни грамоти журито присъди на документалните филми "Висшистки-хигиенистки", "Походът на амазонките" и на анимационните филми "Момчето, което изтри целувките" и "Пожари".

Приза в категория "Операторско майсторство" получи Даниел Свиленов за филма "Странджа", а за художник-постановчик беше отличен Теодор Ралев за анимацията "Гарванера". В категорията за дебют в анимационното кино беше отличен "Буркан на времето" с режисьор Невена Семова. Наградата на Община Пловдив получиха документалният филм "Кучето на Златю" и анимационният филм "Бабата".

След края на церемонията в Лъки Дом на киното бяха прожектирани и двата филма, отличени със "Златен ритон" - "Жестокият път" и "Балконада", съобщава БТА.

Източник: Златен ритон/Facebook

Тазгодишното издание на фестивала започна на 17 декември с две пловдивски прожекции: "70 години радио Пловдив" на Михаил Косев, който проследява пътя на регионалното радио, което не просто информира, а възпитава вкус, мисъл и критично отношение към света, и "Тема с вариации" на Лили Бързева, посветен на 80-годишния юбилей на проф. Анастас Славчев. Сред акцентите на фестивала тази година беше изложбата "Жени режисьорки в българското документално кино през ХХ век".

Журито, което оценяваше кандидатите тази година, беше в състав от Галина Лардева – изкуствовед, Галя Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на "Златен ритон"), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на "Златен ритон" за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.