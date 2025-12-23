"Жестокият път" към върха: Историята на българите, покорили Еверест, триумфира със "Златен ритон"

От 17 до 22 декември в Пловдив се проведе 29-тото издание на фестивала за българско документално и анимационно кино "Златен ритон". В рамките на шестте дни, граждани и гости на града се насладиха на над 80 заглавия, разказващи различни истории и предаващи много емоции и послания. Сред акцентите бе и изложбата "Жените режисьори в българското документално кино през ХХ век".

Голямата награда "Златен ритон" за най-добър анимационен филм взе "Балконада" с режисьор Ива Токмакчиева, а призът за документален филм отиде при "Жестокият път" на режисьора Деян Барарев, който разказва историята на българските алпинисти, изкачили връх Еверест по Западния гребен, през 1984 година.

Наградата на Асоциация "Академика 21" беше връчена на филма "Сизифовци" за документална продукция, а призът за сценарий отиде при проф. Вера Найденова за филма "Петко Венедиков: спомени от българския 20. век". "Филмаутор" излъчи победител в категорията за дебютен авторски екип до 35 години в лицето на Таня Божинова за анимацията "До теб", а Съюза на българските филмови дейци връчи своето отличие на Асен Владимиров за филма "По повод един атентат".

Специално пред камерите на Actualno.com застана продуцентът на филма Иван Спасов, който ни разказа малко повече за процеса на създаването и идеята зад продукцията.

"Всичко започна от това, че най-първо сценаристите оцениха това зрънце, този потенциал, в една история, която уж всички българи мислят, че са я чували и я знаят, но действително са малцина тези, които знаят какво е станало там", разказа Спасов.

Цялото интервю вижте в репортажа.