Медицински хеликоптер се разби в Либия (ВИДЕО)

Медицински хеликоптер се е разбил в Либия, предаде китайската държавна информационна агенция Синхуа. Инцидентът е станал в понеделник по време на мисия за евакуиране на войник, ранен при пътнотранспортно проишзествие в пустинята. Вследствие на катастрофата са загинали петима души. Част от екипажа са били двама военни, медицински ескорт и двама чужденци.

Хеликоптерът се е разбил във военновъздушната база Ал-Сара в град Куфра в югоизточна Либия, съобщи либийската телевизия Ал-Ахрар.

Кадри в социалните мрежи показват пламъците след самолетната катастрофа.

helicopter crash occurred at the Al-Sarra air base in southeast Libya, near the city of Kufra.Initial reports described it as involving an "air ambulance" or medical evacuation flight. pic.twitter.com/DgAmj1807G — NextMinute News (@nextminutenews7) February 10, 2026

Последният инцидент с либийски самолет

Припомняме, че през декември 2025 г. самолет се разби край Анкара. Тогава въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер".

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая потвърди, че на борда на загубилия се самолет са били висши либийски военни.

В машината е пътувал и началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50". ОЩЕ: Самолет се разби край Анкара, на борда е бил висш либийски военен (ВИДЕО)