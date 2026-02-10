Войната в Украйна:

Медицински хеликоптер се разби в Либия (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 11:11 часа 139 прочитания 0 коментара
Медицински хеликоптер се разби в Либия (ВИДЕО)

Медицински хеликоптер се е разбил в Либия, предаде китайската държавна информационна агенция Синхуа. Инцидентът е станал в понеделник по време на мисия за евакуиране на войник, ранен при пътнотранспортно проишзествие в пустинята. Вследствие на катастрофата са загинали петима души. Част от екипажа са били двама военни, медицински ескорт и двама чужденци. 

Хеликоптерът се е разбил във военновъздушната база Ал-Сара в град Куфра в югоизточна Либия, съобщи либийската телевизия Ал-Ахрар.

Кадри в социалните мрежи показват пламъците след самолетната катастрофа. 

Последният инцидент с либийски самолет

Припомняме, че през декември 2025 г. самолет се разби край Анкара. Тогава въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая потвърди, че на борда на загубилия се самолет са били висши либийски военни.

В машината е пътувал и началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50". ОЩЕ: Самолет се разби край Анкара, на борда е бил висш либийски военен (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Либия медицински хеликоптер хеликоптер
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес