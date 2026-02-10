Лайфстайл:

Под натиск: Директорът на детската болница в София подаде оставка

10 февруари 2026, 11:10 часа 172 прочитания 0 коментара
Под натиск: Директорът на детската болница в София подаде оставка

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка. Това съобщава самият той в профила си във Facebook. "Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, пише в поста си той.

От позицията му става ясно, че през изминалата година вместо партньорство е видял "системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог". И е категоричен, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник', пише Здравков.

"Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават", завършва поста си той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Facebook/Blagomir Zdravkov

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
оставка детска болница Благомир Здравков
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес