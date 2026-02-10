Под натиск: Директорът на детската болница в София подаде оставка

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка. Това съобщава самият той в профила си във Facebook. "Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, пише в поста си той.

От позицията му става ясно, че през изминалата година вместо партньорство е видял "системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог". И е категоричен, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник', пише Здравков.

"Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават", завършва поста си той.

Снимка: Facebook/Blagomir Zdravkov