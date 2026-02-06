Легендарно име в киното се завръща към големия екран след години отсъствие

След почти десетилетие отсъствие от големия екран, легендарната режисьорка и сценаристка Нанси Майърс се завръща с нова комедия за Warner Bros., която ще излезе на точно на Коледа през 2027 г. Филмът, все още без официално заглавие, събира впечатляващ актьорски състав с Пенелопе Круз, Киърън Кълкин, Джуд Лоу, Ема Макей и Оуен Уилсън.
Майерс, известна със своя уникален стил – лъскави, сърдечни и амбициозни романтични комедии с актьори от А-листата – сподели преди време в Instagram: "Филмът е за група хора, които правят филм, и за магията и мистерията на това, което правим."
Проектът е развиван още през 2023 г. за Netflix под името "Paris Paramount", но бюджетът от 150 милиона долара надхвърли очакванията на стрийминг платформата, която не била готова да плати над 130 милиона.
След отхвърлянето от Netflix, Warner Bros. поема проекта, като ръководителите на студиото Пам Абди и Майк ДеЛука постигат сделка да възродят сценария на Майърс и да го представят на публиката, жадна за нейния характерен чар. Нанси Майърс ще продуцира филма заедно с Илона Херцберг, а Даяна Покорни ще бъде изпълнителен продуцент.
Филмът обещава да върне Нанси Майърс на върха
Филмите на Майърс са спечелили над 1 милиард долара в световния боксофис, включително "What Women Want", "Something’s Gotta Give", "The Holiday", "It’s Complicated" и франчайза "Father of the Bride".
Тя е номинирана за "Оскар" за оригинален сценарий за пробивния филм на Голди Хоун "Private Benjamin".
Актьорите също са в разцвета на кариерите си. Пенелопе Круз току-що впечатли на "Sundance" с ролята си във "The Invite", Киърън Кълкин е носител на "Оскар" и звезда от сериала "Succession", а Джуд Лоу, Ема Макей и Оуен Уилсън имат богата филмова биография с участия в хитови продукции и сериали.
С премиера точно на Коледа, филмът обещава да върне Нанси Майерс на върха на романтичната комедия и да зарадва феновете с блясък, хумор и сърце – точно това, което е превърнало нейните филми в класика.
