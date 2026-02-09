Дейвид Макензи ще получи Специалната награда на 30-ия София Филм Фест

Един от най-значимите режисьори на съвременното кино – Дейвид Макензи, ще бъде сред най-скъпите гости на 30-ия София Филм Фест и ще получи Специалната награда на фестивала, съобщават организаторите. Дейвид Макензи е роден през 1966 година. Публиката на София Филм Фест го познава добре още от дебютния му филм "Последната велика пустош" (2002), включен в конкурсната програма на фестивала през 2003 г. Година по-късно той плени любителите на киното с екзистенциалната си драма "Младият Адам", донесла му световна популярност. Екранизация по романа на шотландския поет Александър Троки, кинотворбата спечели наградата "Майкъл Пауъл" за най-добър британски филм на фестивала в Единбург.

Снимка: Getty Images

Следващите два филма на Макензи – "Пагубна страст" (2005) и "Халъм Фоу" (2007) са номинирани за "Златна мечка" на фестивала в Берлин. Следват "Професия жиголо" (2009) и завладяващият "Перфектно чувство" (2011) с участието на Юън Макгрегър и Ева Грийн, посветен на смисъла на любовта в смутното ни съвремие. През 2016 година в Кан е премиерата на неговия филм "На всяка цена", с участието на Джеф Бриджис, Крис Пайн и Бен Фостър, по сценарий на Тейлър Шеридан, който се сдобива с четири номинации за "Оскар" и повече от 40 награди от цял свят.

Най-новото от Дейвид Макензи

През 2012 година Дейвид Макензи беше председател на Международното жури на София Филм Фест, а сега идва да поздрави публиката на юбилейното издание на фестивала с двата си най-нови филма – "Посредникът" (2024) и "Взрив" (2025), демонстриращи умението му да комбинира жанрови традиции с драматични човешки истории.

Кадър от филма "Посредникът", източник: София Филм Фест

Лили Джеймс и носителят на Оскар Риз Ахмед се състезават за вниманието на зрителите в трилъра "Посредникът" – главният герой помага на потенциални разобличители да се справят с корпоративни нарушители, като запазва своята идентичност в пълна тайна. Един от клиентите му е бивша служителка в биотехнологична компания, която иска да върне откраднати документи в замяна на обезщетение. Докато сделката се уговаря, двамата са изправени пред трудния избор между анонимността и желанието за личния контакт, като един от важните въпроси е как да живееш в свят, в който се оказва все по-трудно да останеш незабелязан. Според "Financial Times" филмът е "стилен трилър, който напомня за класиките от 70‑те години", с "впечатляваща работа на актьора Риз Ахмед".

Кадър от филма "Взрив", източник: София Филм Фест

"Взрив" е увлекателен и изпълнен с напрежение трилър, с неочаквани обрати, изненади и динамично действие. След откриването на бомба от времето на Втората световна война на строителна площадка в оживен район на Лондон, властите реагират светкавично, решени да защитят множеството невинни минувачи в близост. Времето изтича бързо и постепенно става ясно, че на никого не може да се гласува доверие. Сценарият на развиващия се с главоломна скорост "Взрив" е дело на Бен Хопкинс. Сред актьорите са Арън Тейлър-Джонсън, Сам Уортингтън, Гугу Мбата-Роу и Тео Джеймс. В традицията на суровите трилъри, съчетаващи елементи на криминална загадка с напрегнатия ритъм на умело конструирания екшън, "Взрив" ще прикове вниманието на зрителите в прогрмата на 30-ия София Филм Фест през март.

Гостуването на Дейвид Макензи на 30-ия София Филм Фест е в партньорство с Британския съвет, София и отбелязва 35-та годишнина на извънредно ползотворно сътрудничество.

