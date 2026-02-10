Официално: Локомотив Пловдив намери заместник на Хуан Переа

След като продаде основния си нападател, Локомотив Пловдив се впусна в търсене на нов. Хуан Переа официално премина в Левски в края на януари. Колумбиецът изигра 17 от 19 възможни мача за „смърфовете“ през първия полусезон в Първа лига и вкара 4 гола в тях. А за Купата на България записа 2 срещи, в които се разписа 3 пъти. Вече официално, Локомотив Пловдив представи заместника на Переа – Жоел Цварц.

Жоел Цварц е свободен агент от лятото на 2025 г.

Цварц е нидерландец и подписа договор до лятото на 2027 г. Роден е на 26 април 1999 г. в Ротердам, Нидерландия. Играл е в школите на отбори като Спарта и Феенорд, а в мъжкия футбол е носил екипите на Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. Последният му отбор е Оснабрюк, като остава свободен агент през лятото на 2025 г. В Локомотив Пловдив Цварц пристига със свободен трансфер, а според специализирания сайт „Transfermarkt“ пазарната му стойност е 275 000 евро.

Жоел Цварц: „Благодарен съм за възможността“

Ето какво каза Жоел Цварц за трансфера си в Локомотив Плловдив: „Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба“.

