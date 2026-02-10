Бе пред отказване от биатлона, а сега отново ще представя България по заснежените олимпийски терени

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Четири години след като изнесе българския флаг на олимпийската сцена в Пекин, Мария Здравкова отново ще бъде част от Зимните олимпийски игри. Българската биатлонистка ще запише второ поредно участие на най-големия спортен форум, като в Милано/Кортина ще стартира както в индивидуалните дисциплини, така и в женската щафета на България.

Знаменосецът от Игрите в Пекин Мария Здравкова с участие на поредна зимна олимпиада

Родена в Берковица, тя поема по снежните трасета още като дете и постепенно извървява целия път - от юношеските стартове до най-голямата сцена в световния спорт. Пътят ѝ в биатлона започва под вещото ръководство на четвъртата на 15 км от Игрите в Нагано 1988 г. Павлина Филипова.

Дебютът ѝ в Световната купа през 2019 г. е естествена крачка в развитието ѝ, а през 2022 г. идва и най-емоционалният момент в кариерата – Мария е избрана за знаменосец на България на Зимните олимпийски игри в Пекин. През сезон 2025/2026 Здравкова отново е сред активните лица на националния отбор. Тя участва в стартове от Световната купа, където през ноември на миналата година тя и Антон Синапов завършиха 17-и в единичната смесена щафета в Йостерзунд. Мария записва едно от най-силните си индивидуални класирания – 42-ро място в спринта в Хохфилцен след безгрешна стрелба. В отборните дисциплини българската женска щафета, с нейно участие, се движи уверено и постига едни от най-добрите си резултати за последните години.

Българската биатлонистка се затвърждава като добър отборен играч и показателите ѝ през сезона сочат, че силата ѝ е в щафетните състезания, където статистически се представя по-добре, отколкото в индивидуалните дисциплини. В Милано/Кортина Мария Здравкова ще вземе участие както в индивидуалните стартове на 15 км и 7,5 км, така и в отборната женска щафета, където ще си партнира с останалите български биатлонистки, представящи страната ни на Олимпиадата – Лора Христова, Валентина Димитрова и Милена Тодорова. „Отборът ни е много сплотен – винаги сме усмихнати и внимателни един към друг. Ние прекарваме заедно повече време, отколкото със семействата си, и ако не си близък с тези хора, всичко би било много по-тежко“, споделя Здравкова пред bTV Sport.

Колебливият път към Олимпиадата в Милано/Кортина

На Олимпиадата в Пекин Мария Здравкова записа добри представяния на щафетите и беше единствената българка, която влезе в топ 50 на 15-километровата надпревара. Година след това през 2023 г. тя обяви, че прекратява кариерата си след крайно незадоволителен сезон, но за щастие намери сили и мотивация, за да продължи пътя си нагоре по заснежените терени и да представи България на поредна зимна олимпиада. „Сега се чувствам много по-спокойна, претръпнала, и физически съм по-силна и готова”, сподели Мария по повод предстоящите Игри в Милано/Кортина.

Първият старт на Олимпиадата за Здравкова ще бъде на 11 февруари (сряда) от 15:10 часа на индивидуалния старт на 15 км. На 14 февруари стартира на 7.5-килоетровия спринт от 15:40 часа, а на 18 февруари е отборната женска щафета от 15:40 часа. Мария останалите български лъвици можете да наблюдавате пряко в ефира на БНТ1 и БНТ3.

Автор: Кристин Попова

