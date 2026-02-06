Марго Роби и Джейкъб Елорди в "Брулени хълмове": Премиера на емоционалната киноадаптация

Оставката на Румен Радев:

Марго Роби и Джейкъб Елорди представиха премиерно в Лондон „Брулени хълмове“, предаде Ройтерс. Дългоочакваната адаптация на романа на Емили Бронте от 1847 г. „Брулени хълмове“ е на режисьорката Емералд Фенел. Филмът разказва за бурната любовна история на Катрин „Кати“ Ърншоу и Хийтклиф, изиграни от Роби и Елорди. Двамата изковават силна връзка от ранните си години, след като бащата на Катрин води сирачето Хийтклиф в дома им в мъгливите мочурищата на Йоркшир от едно от своите пътувания.

Въпреки че си обещават винаги да останат заедно, техните неуправляеми характери, неразбирателствата и социалните конвенции на времето ги разделят, носейки токсични последици.

Новоизгряващата актриса Шарлот Мелингтън и звездата от „Юношество“ (Adolescence) Оуен Купър играят героите като млади.

„Всички говорят колко e еротичен, но мисля, че хората може да се изненадат колко е емоционален“, каза на червения килим Роби, която е и продуцент на филма. „Доста е сърцераздирателен, но красив. Оставя ви изпълнени с чувство“, добавя тя.

Елорди описва заснемането на продукцията като „най-голямото пътешествие“ и „удивително приключение“, казвайки, че тази версия на известния литературен герой се основава на визията на режисьорката Фенел.

„Исках да бъде... възможно най-истински“, каза Елорди, който е играл във филма Saltburn на Фенел от 2023 г.

„Уорнър брос“ пуска „Брулени хълмове“ по световните кина от 11 февруари. В лентата звучат оригинални песни на попзвездата Чарли Екс Си Екс, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Ева Петрова
