Веласкес призна голямото предимство на Лудогорец и обеща още нови играчи в Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на Лудогорец в среща от 1/4-финалите за Купата на България. Испанският специалист призна една от най-големите сили на съперника - че разполага с голяма широчина в състава си. Той очаква труден мач в Разград, но подчерта, че неговият тим е уверен, че може да го спечели - с ясна идея как да използват силните си страни и да минимизират тези на съперника.

Веласкес знае как да използва силните страни на Левски срещу Лудогорец

"Времето за възстановяване не е извинение. В добра кондиция са играчите. С цялото си желание да изиграят един добър мач. Що се отнася до Макун, следим състоянието. Ясно е, че ни чака труден мач - срещу отбор, който има доста широчина в състава си, но ние сме уверени в нашите възможности и ще изиграем мача по най-добрия начин и да спечелим. Различен мач от предишния. Различни обстоятелства. Сега ще сме гости. Наясно съм със състава и идеята е да използваме силните си страни и да минимизираме тези на противника", каза Веласкес.

Треньорът на "сините" говори и за входящите и изходящите трансфери, като отбеляза, че в Левски могат да се очакват още нови попълнения предвид това, че петима си тръгнаха от "Герена", а дойдоха само двама. "Фабио Лима е невероятно момче, което е в отлични отношения с всички в клуба. Има семейство в Бразилия, а договорът му изтича. Това определи напускането му. Това бе нормално да се случи, тъй като нямаше достатъчно игрово време", заяви Веласкес.

"До последния ден на трансферния прозорец може да има входящи и изходящи промени. Нормално е да се присъедини някой още, защото ни напуснаха петима, а се присъединиха двама футболисти. Опитваме се да намерим най-доброто решение за клуба", добави още треньорът на Левски.

