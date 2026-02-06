Кристен Стюарт: Образът на принцеса Даяна ме преследва (ВИДЕО)

Кристен Стюарт не може да се отърве от образа на принцеса Даяна, след като изигра ролята на покойната кралска особа във филма "Спенсър от 2021 г., който разказва за проблемите на принцеса Даяна с кралското семейство, хранителното ѝ разстройство и разпадането на брака ѝ с тогавашния принц Чарлз.

35-годишната актриса, която получи номинация за "Оскар" за ролята си във филма на Пабло Лараин, сподели, че е на ръба на сълзите, когато започне да мисли за принцесата, съобщи "Индипендънт".

Все още силна връзка с принцеса Даяна

В ново интервю тя сподели, че е "преследвана" от нея, и добави: "Все още съм. Не мога да карам из Лондон, а и из Париж, без да мисля за нея за цялата любов, която излъчваше тази жена. Мога да заплача за нея във всеки един момент", каза тя пред "Дейли Телеграф".

Стюарт заяви, че костюмът, който е носила във филма, чието действие се развива по време на мрачната Коледа през 1991 г. в кралската резиденция Сандрингам, е бил "част от бронята", която ѝ е "позволила" да влезе в "физическото пространство на Даяна и да създаде образи на нея в тази затворническа крепост".

Актрисата също призна, че е била идеалният избор за ролята, тъй като е споделяла много преживявания с Даяна, след като е била преследвана от медиите след участието си във филмовата поредица "Здрач".

"Това наистина изсмуква душата. Нейните бунтовнически качества изглеждаха толкова отчаяни, толкова млади и толкова уязвими", обясни тя.

Стюарт заяви, че се е чувствала "малко като празна черупка", когато снимките са приключили, и добави: "Мисля, че и тя се е чувствала така. Това беше смисълът".

След излизането на филма Кристен сподели, че е изпитала "страшни, духовни чувства" по време на снимките и е почувствала, че Даяна ѝ е дала "одобрение" да изиграе ролята.

"Дори и да е било само въображение. Имах чувството, че има моменти, в които получавам одобрението. Тя ми се струваше толкова жива, докато снимах този филм, дори и да беше само мое въображение. Но имаше моменти, в които тялото и умът ми забравяха, че тя е мъртва", каза тя пред LA Times.

Принцеса Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г.

Източник: БГНЕС